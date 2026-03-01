Загадочное послание Сладкова об СВО и "рот на замок": "Имею основание"

12:02, 01 мар 2026

Военный корреспондент Александр Сладков 1 марта разместил в своём телеграм-канале интригующую запись, в которой выразил надежду на сокращение числа раненых в зоне специальной военной операции. «Имею основание», — коротко пояснил он, сопроводив пост эмодзи с закрытым на замок ртом, дав понять, что подробности пока раскрывать не намерен.

Что стоит за намёком

По словам Сладкова, в ближайшее время могут быть приняты серьёзные меры, направленные на сохранение личного состава, транспорта и боевой техники на фронтовых дорогах. Конкретику журналист раскрывать не стал, однако дополнил свою публикацию репостом из аналитического канала «Мейстер», где подробно разбирается одна из ключевых проблем текущего этапа боевых действий — так называемая проблема «последней мили».

Производство растёт, но до передовой груз не доходит

Аналитики канала «Мейстер» обратили внимание на отчёт премьер-министра Михаила Мишустина перед Государственной Думой, в котором речь шла о значительном наращивании производства вооружений. Эксперты подтвердили: объёмы выпуска по ряду позиций действительно выросли кратно. Однако главным узким местом сегодня является не изготовление и не транспортировка на фронтовые склады, а именно доставка непосредственно на передний край.

Глава главного оперативного управления Генерального штаба Рудской ранее обозначил масштаб затруднений, упомянув так называемые зоны сплошного поражения протяжённостью от десяти до пятнадцати километров и более. Чтобы боец на линии соприкосновения получил патроны, медикаменты, воду и продовольствие, кому-то необходимо преодолеть эту дистанцию под постоянной угрозой уничтожения.

Дроны изменили правила игры

Как отмечают эксперты, проблема снабжения передовой существовала всегда, но с массовым применением беспилотников она обострилась многократно. Если раньше речь шла об условной «последней миле», то теперь опасная зона растянулась на все десять-пятнадцать километров. Вероятность гибели при доставке грузов на передний край сравнивается с шансами выжить в «мёртвой зоне» нейтральной полосы времён Первой мировой войны, где пространство простреливалось пулемётным и артиллерийским огнём в несколько рядов.

Для выполнения таких задач требуются добровольцы, готовые к риску, превышающему опасность непосредственного штурма вражеских позиций. Необходимы дроны-перехватчики для прикрытия маршрутов, средства маскировки и принципиально новые технические решения. Среди обсуждаемых вариантов — грузовые управляемые ракеты, способные доставить двадцать-тридцать килограммов за считанные секунды, минуя опасный пеший маршрут.

Сладков уверен: решения готовятся

Комментируя публикацию аналитиков, военкор назвал её прямым подтверждением своих слов. По его мнению, тема безопасности передвижения на фронте уже вышла на уровень председателя правительства. Сладков заверил подписчиков, что над этим вопросом активно работают и в настоящее время готовятся различные варианты решений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Александр Сладков