«Коршуны заклюют всех»: Сладков сравнил удары по Ирану с репетицией войны против России

«Коршуны заклюют всех»: Сладков сравнил удары по Ирану с репетицией войны против России

12:07, 01 мар 2026

Масштабная военная операция развернулась против Ирана — Соединённые Штаты совместно с Израилем атаковали Тегеран с воздуха и моря. Об ударах по иранским объектам сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным. Военкор Александр Сладков отреагировал на происходящее резкой оценкой в своём Telegram-канале.

Что известно об ударах

Столицу Ирана накрыла серия взрывов. По данным The New York Times, нынешняя атака значительно превосходит по масштабу операцию, проведённую в июне 2025 года. Среди подтверждённых целей в Тегеране — Министерство разведки, Министерство обороны, офис Верховного лидера, Иранское агентство по атомной энергии, а также объект в Парчине.

Израильские боевые самолёты, по информации СМИ, наносили ракетные удары из районов иракских Мосула и Ниневии. При этом иранские системы противовоздушной обороны не проявили какой-либо активности. Не исключено, что причиной стала кибератака со стороны Израиля, временно выведшая средства ПВО из строя. Впрочем, кратковременный сбой ещё не означает полного уничтожения оборонительного потенциала.

Параллели с Россией

Telegram-канал «Образ будущего» обратил внимание на то, что действия Израиля фактически демонстрируют модель, по которой могла бы развиваться агрессия против России — через масштабную провокацию и так называемое превентивное устранение угроз. По мнению авторов канала, в ближайшие три-пять месяцев возможна эскалация с применением аналогичных тактических приёмов, отрабатываемых сейчас на иранском направлении. При этом прямое участие Вашингтона маловероятно, однако к действиям могут быть привлечены европейские государства — в первую очередь страны Прибалтики или Польша.

Реакция Сладкова

Военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале охарактеризовал действия Израиля и США однозначно:

«Коршуны, просто коршуны. Израиль и США позволяют себе всё, что заблагорассудится. Им нужна нефть, и они убивают за нефть».

Сладков также напомнил о причинах начала специальной военной операции, подчеркнув, что она была обусловлена продвижением НАТО к российским рубежам и необходимостью защиты русскоязычного населения, а не борьбой за ресурсы или территории.

Напомним, 24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и на основании ратифицированных договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Вооружённые силы приступили к выполнению операции в тот же день по решению Верховного Главнокомандующего.

«Иран должен выстоять. Иначе эти коршуны заклюют всех», — заключил военкор.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
