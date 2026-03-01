Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Дугин: Запад «кровавыми шагами» приближается к Путину, уничтожая его главную опору

Дугин: Запад «кровавыми шагами» приближается к Путину, уничтожая его главную опору

12:11, 01 мар 2026

Директор Института «Царьград» Александр Дугин изложил свою версию того, зачем украинские спецслужбы при координации с западными разведками целенаправленно уничтожают российских военачальников высшего звена. По его словам, речь идёт не просто о точечных ликвидациях — это системная работа по демонтажу опоры, на которой держится власть Верховного главнокомандующего.

Три генерала за два года

За последнее время в результате терактов на территории России погибли три высокопоставленных военных. Глава войск РХБЗ Игорь Кириллов, который занимался разоблачением применения запрещённого оружия украинской стороной и расследованием деятельности биолабораторий на Украине. Ярослав Москалик, отвечавший за стратегию боевых действий. Начальник управления оперативной подготовки Генштаба Фанил Сарваров.

Помимо этого, были организованы покушения на генерал-лейтенанта ГРУ Андрея Аверьянова, которому приписывали руководство африканскими и ближневосточными операциями России, а также на первого заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Информация западных СМИ о гибели Аверьянова на танкере Qendil вместе с заместителями не получила подтверждения.

За терактами стоят не только украинцы

Дугин подчеркнул, что украинские спецслужбы в полной мере координируют свои операции с разведками стран НАТО — прежде всего с британской MI6 и американским ЦРУ. Западные СМИ, по его словам, и сами не скрывают этого, публикуя подробности сотрудничества спустя некоторое время после проведённых операций. Определённая инициатива, вероятно, принадлежит именно британской разведке, хотя главенствующую роль на коллективном Западе по-прежнему играют Соединённые Штаты.

«Это значит, что стратегия на уничтожение ключевых фигур в России утверждена на самом высоком уровне», — заявил философ.

ГРУ как главная мишень

По словам Дугина, именно в Главном разведывательном управлении традиционно концентрировались наиболее преданные российскому суверенитету кадры — своеобразный костяк силового блока. На фоне патриотических преобразований, инициированных Владимиром Путиным, этот круг людей постепенно вышел на первые позиции. Особенно отчётливо это проявилось с началом специальной военной операции, когда противостояние России и Запада перешло в критическую фазу.

Покушения на Аверьянова и Алексеева Дугин назвал «ярчайшими маркерами» нового поворота в действиях противника. Другие ликвидированные генералы также играли важнейшую роль в разработке стратегий, далеко выходящих за рамки украинского конфликта. Объектами точечного устранения, по его оценке, становятся либо идеологи, либо наиболее влиятельные фигуры военно-силового блока.

Конечная цель — изоляция первого лица

Логика противника, как её описывает Дугин, выглядит следующим образом: когда у главы государства не остаётся опоры в лице убеждённых патриотов и ядра по-настоящему лояльных военных, его устранение в критический момент приведёт к передаче власти так называемой «шестой колонне». Той части элит, которая, по выражению философа, «спит и видит возврат к эпохе до СВО, до Крыма и в конечном счёте — до Путина».

«Всё держится на Верховном главнокомандующем и довольно узком круге влиятельных патриотов, находящихся на ключевых позициях — в обществе и силовых ведомствах. По ним-то враг и наносит свой удар, и, увы, всё более прицельный», — подытожил Дугин.

По его убеждению, противник действует расчётливо и хорошо понимает внутреннюю структуру российского общества, а безопасность патриотически настроенных военных и идеологов напрямую связана со стратегической безопасностью первого лица государства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

«Коршуны заклюют всех»: Сладков сравнил удары по Ирану с репетицией войны против России

Читайте также:

«Коршуны заклюют всех»: Сладков сравнил удары по Ирану с репетицией войны против России
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Убийство генерала, массированный удар «Геранями», Покровск «погружают» в огромный котел: сводки от военкоров на 18 декабря 2024 года
Россия/мир
Убийство генерала, массированный удар «Геранями», Покровск «погружают» в огромный котел: сводки от военкоров на 18 декабря 2024 года
Экс-телохранитель спецуправления КГБ раскрыл подробности убийства Игоря Кириллова: секретная папка генерала кое-кому не давала покоя
Россия/мир
Экс-телохранитель спецуправления КГБ раскрыл подробности убийства Игоря Кириллова: секретная папка генерала кое-кому не давала покоя
ВСУ вынуждены возвращаться в Донбасс из Курской области из-за успехов российской армии
Россия/мир
ВСУ вынуждены возвращаться в Донбасс из Курской области из-за успехов российской армии
Дугин: "Решения назрели". Как атака на резиденцию Путина изменит ход СВО?
Россия/мир
Дугин: "Решения назрели". Как атака на резиденцию Путина изменит ход СВО?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен