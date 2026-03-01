Дугин: Запад «кровавыми шагами» приближается к Путину, уничтожая его главную опору

12:11, 01 мар 2026

Директор Института «Царьград» Александр Дугин изложил свою версию того, зачем украинские спецслужбы при координации с западными разведками целенаправленно уничтожают российских военачальников высшего звена. По его словам, речь идёт не просто о точечных ликвидациях — это системная работа по демонтажу опоры, на которой держится власть Верховного главнокомандующего.

Три генерала за два года

За последнее время в результате терактов на территории России погибли три высокопоставленных военных. Глава войск РХБЗ Игорь Кириллов, который занимался разоблачением применения запрещённого оружия украинской стороной и расследованием деятельности биолабораторий на Украине. Ярослав Москалик, отвечавший за стратегию боевых действий. Начальник управления оперативной подготовки Генштаба Фанил Сарваров.

Помимо этого, были организованы покушения на генерал-лейтенанта ГРУ Андрея Аверьянова, которому приписывали руководство африканскими и ближневосточными операциями России, а также на первого заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Информация западных СМИ о гибели Аверьянова на танкере Qendil вместе с заместителями не получила подтверждения.

За терактами стоят не только украинцы

Дугин подчеркнул, что украинские спецслужбы в полной мере координируют свои операции с разведками стран НАТО — прежде всего с британской MI6 и американским ЦРУ. Западные СМИ, по его словам, и сами не скрывают этого, публикуя подробности сотрудничества спустя некоторое время после проведённых операций. Определённая инициатива, вероятно, принадлежит именно британской разведке, хотя главенствующую роль на коллективном Западе по-прежнему играют Соединённые Штаты.

«Это значит, что стратегия на уничтожение ключевых фигур в России утверждена на самом высоком уровне», — заявил философ.

ГРУ как главная мишень

По словам Дугина, именно в Главном разведывательном управлении традиционно концентрировались наиболее преданные российскому суверенитету кадры — своеобразный костяк силового блока. На фоне патриотических преобразований, инициированных Владимиром Путиным, этот круг людей постепенно вышел на первые позиции. Особенно отчётливо это проявилось с началом специальной военной операции, когда противостояние России и Запада перешло в критическую фазу.

Покушения на Аверьянова и Алексеева Дугин назвал «ярчайшими маркерами» нового поворота в действиях противника. Другие ликвидированные генералы также играли важнейшую роль в разработке стратегий, далеко выходящих за рамки украинского конфликта. Объектами точечного устранения, по его оценке, становятся либо идеологи, либо наиболее влиятельные фигуры военно-силового блока.

Конечная цель — изоляция первого лица

Логика противника, как её описывает Дугин, выглядит следующим образом: когда у главы государства не остаётся опоры в лице убеждённых патриотов и ядра по-настоящему лояльных военных, его устранение в критический момент приведёт к передаче власти так называемой «шестой колонне». Той части элит, которая, по выражению философа, «спит и видит возврат к эпохе до СВО, до Крыма и в конечном счёте — до Путина».

«Всё держится на Верховном главнокомандующем и довольно узком круге влиятельных патриотов, находящихся на ключевых позициях — в обществе и силовых ведомствах. По ним-то враг и наносит свой удар, и, увы, всё более прицельный», — подытожил Дугин.

По его убеждению, противник действует расчётливо и хорошо понимает внутреннюю структуру российского общества, а безопасность патриотически настроенных военных и идеологов напрямую связана со стратегической безопасностью первого лица государства.

