Из отеля не выпускают, интернет глушат: жительница Уфы — о реальности в Дубае

10:57, 02 мар 2026

Жительница Уфы Элина Хаирова прилетела с семьёй в Дубай 27 февраля, а уже на следующий день в эмирате загремели взрывы. Бывшая телеведущая рассказала в соцсетях о том, как привычный отпуск превратился в испытание нервов.

Интернет ограничен, палуба закрыта

По словам Элины, в Дубае глушат интернет. Туристам выделили лишь 500 мегабайт — связаться с близкими и прочитать новости. Постояльцев отелей предупреждают: без лишней необходимости на улицу лучше не выходить, дальние поездки отменить. Семья Хаировых заранее приобрела тур на круизном лайнере, однако капитан судна решил скорректировать маршрут и отложить выход на сутки. Пассажиры уже разместились в каютах, но доступ на верхнюю палубу для них закрыт.

«Самое сложное — понимание, что ты бессилен»

Элина призналась, что отдых получился совсем не таким, каким его себе представляла семья. Несмотря на это, все стараются держать себя в руках. Однако отдалённые звуки взрывов не дают забыть о реальности. По её словам, тяжелее всего осознавать собственную беспомощность и ограниченность в пространстве.

Башкирия подключает помощь

Министерство внешнеэкономических связей Башкирии готовит запуск единого номера ситуационного центра — он будет помогать жителям республики, оказавшимся в сложных обстоятельствах на Ближнем Востоке. Как сообщила глава ведомства Маргарита Болычева, за два дня эскалации в представительство республики при Торгпредстве России в ОАЭ обратились 25 человек из Башкирии. Большинство просит помочь с поиском жилья. Туроператоры, по предварительной информации, содействуют продлению брони в отелях или подбирают альтернативные варианты размещения.

Параллельно МЧС России спецбортом Ил-76 эвакуировало из Египта 84 человека, среди которых 38 детей. Борт приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. На нём находились дипломаты и их семьи, ранее работавшие на территории Израиля и добравшиеся до Египта по суше.

По данным издания Khaleej Times, в результате иранских атак на территории ОАЭ погибли три человека, ещё 60 получили ранения.

Автор: Семен Подгорный
