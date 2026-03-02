Сводка с фронтов СВО 2 марта: Крепость Гришино пала. Российские штурмовики зачистили ключевое село под Покровском

11:05, 02 мар 2026

Российские штурмовые подразделения полностью заняли село Гришино к северо-западу от Покровска, сообщают военные телеграм-каналы 2 марта. Населённый пункт, который украинская сторона превратила в опорный узел обороны, зачищен после нескольких месяцев непрерывных боёв. Одновременно на других направлениях российские войска сохраняют инициативу, а украинские формирования продолжают наносить удары беспилотниками по тыловым регионам.

Атаки дронов по российским регионам

Украинская сторона в течение минувших суток направила сотни беспилотников по территории России. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Новороссийске: в ночь на 2 марта дрон попал непосредственно в жилую квартиру многоэтажного дома, три человека получили ранения. Ещё несколько многоквартирных домов получили повреждения. Предполагаемой целью удара был нефтеналивной терминал, однако ни воздушным беспилотникам, ни безэкипажным катерам, атаковавшим с моря, пробиться к объекту не удалось.

Повреждения жилых зданий и автомобилей, а также пострадавшие среди мирного населения зафиксированы в Сочи, Мелитополе, населённых пунктах Брянской области и в окрестностях Херсона. По Белгороду вновь нанесены удары ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS, ранения получили несколько мирных жителей. Массированных ответных ударов российской стороны за прошедшие сутки не зафиксировано.

Энергетическая кампания не достигла целей

Зимняя кампания российских войск, направленная на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, фактически завершилась. Военный аналитик Юрий Подоляка отмечает, что пик воздействия пришёлся на 9 февраля, когда к электроснабжению было подключено менее четверти украинских потребителей. Однако к началу марта показатель восстановился до 80 процентов. По его оценке, украинская энергосистема оказалась близка к полному коллапсу, но в итоге устояла.

Подоляка полагает, что в случае продолжения боевых действий до 2027 года нанести сопоставимый ущерб энергетике Украины уже не получится. Киев активно проводит децентрализацию, создавая десятки малых тепловых и энергетических станций по всей территории страны. Уничтожение крупных энергоузлов в таких условиях перестаёт давать ощутимый эффект, и военным экспертам предстоит искать иные подходы к нарушению работы украинского военно-промышленного комплекса и логистических цепочек.

Сумское и Харьковское направления

На Сумском направлении группировка российских войск «Север» за двое суток уничтожила реактивные системы HIMARS и «Вампир», которые использовались для обстрелов приграничных территорий. Украинская сторона перебрасывает в район как живую силу, так и технику. Российские подразделения ведут тяжёлые бои, удерживая инициативу в Сумском и Глуховском районах. На Тёткинском и Глушковском участках обстановка ограничивается взаимными артиллерийскими обстрелами.

В Харьковской области продолжается наступление к югу от Волчанска, бои идут непосредственно на улицах Волчанских Хуторов. На Великобурлукском направлении зафиксировано продвижение — российские штурмовые группы выбили противника из населённого пункта Нескучное. Наступательные действия ведутся при поддержке армейской авиации и тяжёлых огнемётных систем.

Лиман и Константиновка

На восточных подступах к Красному Лиману возобновились бои в районе центральной больницы. Российские подразделения ведут тяжёлый штурм населённого пункта Дробышево. Военный корреспондент Евгений Лисицын уточняет, что столкновения идут в районе больницы и здания налоговой инспекции, параллельно ведётся зачистка лесных массивов севернее. Уничтожена переправа через Северский Донец у Богородичного.

В Константиновке, по данным Лисицына, бои продолжаются в городской застройке на юго-западе. Российские штурмовики продвинулись вдоль железнодорожного полотна и начали бои у стадиона «Металлург». Параллельно идёт давление на пригороды — Ильиновку и Степановку.

Запорожское направление

На юге Запорожской области столкновения в районе Степногорска, Лукьяновского, Магдалиновки и Запасного перешли в затяжную позиционную фазу. Севернее, на Гуляйпольском направлении, российское наступление продолжается. Бои ведутся вблизи Риздвянки, Воздвиджевки, Верхней Терсы и Гуляйпольского. Украинские контратаки результата не приносят.

Зачистка Гришино

Бои за Гришино начались задолго до полной зачистки Покровска и Мирнограда. Именно через этот населённый пункт украинское командование пыталось вводить элитные резервы для деблокирования окружённой агломерации. После неудачи остатки украинских подразделений закрепились в селе. Телеграм-канал «Архангел спецназа» сообщает, что населённый пункт полностью зачищен, российские подразделения начали движение в северо-западном направлении к Васильевке. Продвижение составило 500 метров по фронту шириной пять километров, наступление развивается в сторону Шевченко и Белицкого. Военные эксперты отмечают, что логистику российских подразделений серьёзно осложняют FPV-дроны на оптоволокне, а также ствольная и реактивная артиллерия. При этом у украинской стороны на данном направлении начинают заканчиваться запасы наиболее эффективных беспилотников.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru