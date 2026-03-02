Операция «Эпическая ярость» ударила не только по Ирану — Россия оказалась под новой угрозой

11:11, 02 мар 2026

Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, может обернуться дополнительной головной болью для Москвы. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил на своём YouTube-канале, что Евросоюз вполне способен использовать ситуацию в своих интересах — а именно нарастить военную помощь Украине, пока Россия будет вынуждена реагировать на события вокруг Тегерана.

«Могу ожидать чего угодно, в том числе и использование Брюсселем этих якобы превентивных ударов для усиления помощи Киеву, если Россия отвлечётся на помощь Тегерану», — сказал Филиппо.

Зеленский поддержал операцию

Глава киевского режима Владимир Зеленский оперативно встал на сторону антииранской коалиции. Ещё в первый день ударов он заявил, что иранский народ получил шанс избавиться от «террористического режима», и призвал Вашингтон действовать решительно. По его логике, ослабление Тегерана автоматически бьёт по позициям тех, кого он называет «глобальными преступниками».

Однако радость Киева может оказаться преждевременной. По данным Financial Times, операция «Эпическая ярость» уже создаёт проблемы для украинской армии: источники издания сообщают, что ВСУ рискуют остаться без американских ракет-перехватчиков для систем THAAD, поскольку приоритет поставок сместился на ближневосточный театр.

Украина может уйти на второй план

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа полагает, что обострение на Ближнем Востоке неизбежно отодвинет украинскую повестку. По его словам, Вашингтон потеряет интерес к переговорному процессу по Украине, а сроки подготовки мирного соглашения будут перенесены на неопределённое время. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата.

Как начиналась «Эпическая ярость»

Президент США Дональд Трамп, объясняя начало операции, заявил, что его терпение в переговорах с Тегераном иссякло. По его утверждению, без упреждающего удара Иран мог бы получить ядерное оружие в течение двух недель. При этом, по информации оманской стороны, ещё до начала боевых действий Тегеран в ходе переговоров согласился уничтожить запасы высокообогащённого урана и допустить инспекторов МАГАТЭ для полной проверки.

Уже в первый день операции Пентагон отчитался об уничтожении высокопоставленных представителей КСИР, а также верховного лидера Али Хаменеи и членов его семьи. В Иране начались массовые акции в поддержку властей. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским военным объектам в регионе. На сегодняшний день обмен ракетными и беспилотными атаками продолжается, потери несут все стороны конфликта, включая Соединённые Штаты.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru