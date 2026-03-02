«Правил точно нет»: Дугин объяснил, почему после ударов США по Ирану Россия должна действовать немедленно

11:18, 02 мар 2026

Военная операция Соединённых Штатов и Израиля против Ирана, в ходе которой было ликвидировано военно-политическое и религиозное руководство страны, по мнению директора Института «Царьград» Александра Дугина, окончательно разрушила систему международного права. Об этом философ и общественный деятель заявил в разговоре с телеканалом «Царьград» 2 марта 2026 года.

По словам Дугина, события первого дня военных действий против Ирана фундаментально изменили расклад сил на планете. Ещё до этого был создан прецедент с Венесуэлой — похищение Николаса Мадуро и установление прямого внешнего управления над страной. Теперь же, после ударов по суверенному государству, которое вело переговоры с Вашингтоном и не отказывалось от дипломатического процесса, любые разговоры о нормах и законах в международных отношениях потеряли всякий смысл.

Дугин напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно декларировал отсутствие международного права в привычном понимании. По формуле американского лидера, моральным является лишь то, что он сам считает таковым. Именно этот принцип, по мнению философа, и был реализован на практике в ходе иранской операции. Отныне в мировой политике действует исключительно право сильного и быстрого: кто первым наносит удар — тот и оказывается прав. Всё остальное — лишь последующее оформление и обоснование уже совершённых действий.

Особое внимание Дугин уделил вопросу дальнейшего сопротивления Тегерана. Если Иран продолжит вести войну после уничтожения своего политического руководства, не капитулирует и не выбросит белый флаг, это может обернуться серьёзными последствиями для самого Запада. В таком случае региональные игроки по всему миру переоценят собственный потенциал и начнут действовать по тому же принципу — без оглядки на международные нормы и правовые рамки. Это, по словам философа, способно развязать руки многим силам, которые станут делать всё, что сочтут нужным, не считаясь ни с какими ограничениями.

Именно в этом сценарии, предупреждает Дугин, мир рискует столкнуться с применением ядерного оружия. Философ допустил, что подобное может произойти, например, в рамках пакистано-афганского конфликта или в других горячих точках планеты. По его твёрдому убеждению, правил в международной политике больше не существует, а мир вступил в фазу, где сила является единственным аргументом.

Вместе с тем Дугин обозначил и альтернативный вариант развития событий. Если Иран быстро капитулирует — по аналогии с тем, что произошло в Венесуэле, — война окажется короткой. Однако в этом случае, убеждён философ, аналогичного сценария следует ожидать уже в отношении России. Дугин выразил уверенность, что Трамп и западные союзники, убедившись в работоспособности данной модели, следующим шагом предпримут попытку ликвидировать военно-политическое руководство Российской Федерации.

Философ подчеркнул, что Россия, по его оценке, демонстрирует нерешительность. По его словам, удар по Москве может быть нанесён непосредственно в ходе переговоров с представителями американской стороны — Джаредом Кушнером и Китом Уиткоффом, — буквально воспроизводя иранский сценарий. При этом такой удар, по мнению Дугина, может оказаться даже ядерным.

Дугин также обратил внимание на позицию ключевых мировых игроков. Россия не вступилась ни за Венесуэлу, ни за Иран. Китай также предпочитает сохранять нейтралитет. Однако, по логике философа, после России следующей мишенью неизбежно станет именно Пекин. В этом случае, по его образному выражению, на всей территории человечества установится безраздельное «царство Эпштейна».

Отдельный блок рассуждений философ посвятил характеристике современного западного мира. По его словам, речь идёт уже не о либеральном мироустройстве — либерализм, демократические ценности и связанная с ними риторика окончательно ушли с повестки дня. На смену им, по мнению Дугина, пришёл культ глобальной силы, культ США и Израиля как безусловных центров принятия решений. Философ охарактеризовал происходящее как наступление «цивилизации насилия», которая «сбрасывает маски» и переходит к открытым прямым действиям.

В качестве конкретных шагов Дугин предложил России перейти к действиям по тем же правилам, которые уже применяют другие мировые игроки, — ликвидировать военно-политическое руководство Украины и решить задачи Специальной военной операции, не оглядываясь на возможные издержки и критику. Философ также выступил с инициативой переименовать СВО в операцию «Меч Катехона» — по аналогии с громкими названиями западных операций вроде «Щит Иуды», «Эпическая ярость» или «Конец потопа».

Дугин выразил серьёзные опасения относительно готовности российского руководства к решительным действиям. По его прогнозу, если Россия «продолжит старую песню», ракеты по Москве прилетят прямо во время очередного раунда переговоров. Философ указал на закономерность: каждый лидер, оказавшийся мишенью — от Каддафи и Хусейна до Милошевича, Насраллы, Асада и Хаменеи, — до последнего момента полагал, что его это не коснётся. Именно так, шаг за шагом, «цивилизация Ваала» достигает своих целей.

Масштаб произошедшего в Иране Дугин сравнил с гипотетической ситуацией, при которой в России одновременно были бы убиты Патриарх Московский, Президент, начальник Генштаба и все ключевые министры. Помимо этого, он напомнил о гибели более сотни школьниц в результате ракетных ударов и задал риторический вопрос: можно ли после такого оставаться равнодушным и делать вид, что происходящее не имеет к нам отношения.

В завершение философ призвал к немедленному введению чрезвычайного положения — как минимум на уровне высшего руководства страны. По его убеждению, ситуация для России является критической, промедление недопустимо, а любые оставшиеся иллюзии свидетельствуют о «глубочайшей фальши» внутри собственного лагеря. Иран, по словам Дугина, остаётся последним рубежом на пути прямого столкновения между Россией и тем, что он называет «цивилизацией Ваала» .

