«Норвежский Нострадамус», предсказавший крах СССР, назвал год, когда НАТО перестанет существовать — и это ближе, чем кажется

Норвежский политолог Йохан Галтунг, которого в медиапространстве прозвали «норвежским Нострадамусом», десятилетиями выдаёт прогнозы о судьбах крупнейших мировых держав. Сам исследователь категорически отвергает мистический флёр — он настаивает, что работает исключительно с системным анализом. Однако точность его выводов заставляет обратить на них внимание снова.

Семь лет до краха

В 1985 году Галтунг заявил: Советскому Союзу осталось не больше семи лет. Тогда это звучало как абсурд — страна воспринималась монолитной конструкцией, а разговоры о её конце велись разве что на полях маргинальных дискуссий. Декабрь 1991-го подтвердил слова норвежца практически день в день. Следом, в 1996 году, в одном из интервью он предупредил о террористических атаках на территории Соединённых Штатов — и обозначил временной отрезок, совпавший с событиями 11 сентября 2001 года. Тогда же он спрогнозировал возвращение Чечни под полный контроль Москвы и усиление российского влияния на Кавказе.

Ближний Восток и радикализм

На стыке тысячелетий Галтунг обрушился с критикой на ближневосточный курс Вашингтона и европейских столиц. Его тезис был прост и жёсток: грубое вторжение в жизнь мусульманского мира неминуемо породит радикальную силу, которая станет серьёзнейшим вызовом для всего западного мира. Последующие события — от подъёма запрещённых террористических организаций до миграционного кризиса в Европе — легли в канву его рассуждений.

Доллар уходит, коалиция приходит

В 2012 году норвежский исследователь сместил фокус на экономику. Его вердикт оказался категоричным: американская финансовая система и доллар в их нынешнем виде не дотянут до середины столетия. На смену им, по Галтунгу, придёт новый центр силы — альянс России, Китая, Турции и арабских государств, способный выстроить собственную банковскую инфраструктуру, полностью автономную от западных институтов.

Точка перелома — 2023

Галтунг вычислил переломные моменты для двух ключевых игроков: для Соединённых Штатов — приблизительно 2020 год, для России — 2023-й. По его модели, поначалу сдвиг почти незаметен. Но постепенно разрыв в совокупном потенциале начинает выравниваться, и это перекраивает всю глобальную расстановку сил. К 2035–2037 годам западноцентричная модель мироустройства, согласно его расчётам, окончательно утратит доминирующее положение. Европа окажется фрагментированной и будет вынуждена искать новых партнёров — среди них Индия, Япония, Австралия, Израиль. НАТО, лишившись стратегического смысла, прекратит существование. При этом учёный не рисовал апокалиптических сценариев: к концу XXI века США, по его модели, пройдут через полное ядерное разоружение и встроятся в наднациональную систему управления.

Россия-2050

Отдельный блок в концепции Галтунга посвящён России. Пик её могущества он отнёс к 2050 году. К этому сроку население страны, по его подсчётам, способно достичь 220 миллионов человек. Сербия, Болгария и Молдавия в его схеме становятся опорными точками российского присутствия на европейском пространстве.

Церковь предостерегает

Между тем член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков призывает относиться к подобным «вычислениям» и «моделям» с большой осторожностью. С позиции православного вероучения любые попытки заглянуть в будущее — не более чем «бабьи басни». Представитель Церкви напоминает: бесы нередко используют людей, внушая им ложные пророчества. Увлечение такими прогнозами и слепая вера в них, по его словам, способны нанести серьёзный урон духовному состоянию человека. Именно поэтому так важно то, что в церковной традиции называется «различением духов».

