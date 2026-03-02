11:31, 02 мар 2026

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы нанесли массированный удар по авиабазе Канатово в Кировоградской области Украины. Об этом стало известно после публикации спутниковых снимков, которые предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. На кадрах зафиксированы одиннадцать крупных ударных кратеров на территории военного объекта.

Что известно об ударе

По оценке Лебедева, характер и размеры воронок указывают на применение ракетных комплексов «Искандер-М». Удары предположительно пришлись по местам стоянки авиационной техники — на базе размещались истребители Су-24 и Су-27. Помимо территории аэродрома, ещё четыре ракеты поразили объекты непосредственно в черте Кировограда, что может свидетельствовать о комбинированном характере атаки — одновременно по авиабазе и дополнительным целям в городской зоне.

Заявления российской стороны

Генерал-майор Сергей Липовой, Герой России, заявил, что удар был нанесён в момент максимального скопления личного состава на территории Канатово. По его словам, среди находившихся на базе были не только военнослужащие украинской армии, но и высокопоставленные офицеры из стран НАТО, которые осуществляли руководство боевыми операциями, выполняли функции лётчиков-инструкторов и занимались подготовкой личного состава. Липовой отметил, что последствия удара станут очевидны, когда начнётся эвакуация погибших и раненых.

Стратегическое значение объекта

Авиабаза Канатово, по информации генерал-майора, длительное время выполняла роль ключевого логистического узла для приёма западной военной помощи. Через этот объект осуществлялись поставки инженерного оборудования, авиационной техники, в том числе истребителей F-16, а также иных военных грузов из США и европейских стран.

Украинская сторона детали произошедшего официально не комментирует. Информация о масштабах потерь и разрушений на данный момент засекречена как украинской, так и западной стороной. Между тем российская сторона неоднократно заявляла, что при отсутствии продвижения в мирном урегулировании удары по военной инфраструктуре Украины будут продолжаться и наращиваться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru