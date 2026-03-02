Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Что ждёт Трампа после удара по Ирану? Мир на грани большой войны? Чем ответит Россия? Жириновский предупреждал об этом

Что ждёт Трампа после удара по Ирану? Мир на грани большой войны? Чем ответит Россия? Жириновский предупреждал об этом

11:39, 02 мар 2026

Двадцать восьмого февраля две тысячи двадцать шестого года Соединённые Штаты совместно с Израилем провели масштабную военную операцию против Ирана. Под удар попали объекты атомной инфраструктуры, здания Министерства обороны, Высшего совета национальной безопасности и штаб-квартиры силовых ведомств. Иранская сторона заявила, что основной задачей атакующих было физическое устранение высшего руководства страны, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Санкцию на проведение операции, по имеющимся данным, дал лично президент США Дональд Трамп.

Особую остроту ситуации придаёт хронология событий. Буквально накануне, двадцать седьмого февраля, в Женеве завершился очередной раунд консультаций по иранской ядерной программе. Дипломатический процесс формально продолжался, однако, как стало известно позднее, решение о силовой акции было принято задолго до окончания переговоров. По сути, женевский трек использовался в качестве прикрытия для подготовки военного удара. Переговоры превратились в ширму, за которой выстраивался план наступления.

Ответ Тегерана оказался неожиданно жёстким

Расчёт на молниеносную операцию не оправдался. Иран запустил ответные ракетные волны, которые обнажили уязвимость систем противовоздушной обороны — ни «Железный купол», ни американская ПРО не смогли перехватить всё. Огонь накрыл американские военные объекты сразу в нескольких государствах Персидского залива: Катаре, Кувейте, Бахрейне, Иордании, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Ираке. В сети появились записи взрывов над высотками Абу-Даби и кадры уничтожения дорогостоящего радарного комплекса в Бахрейне иранским беспилотником «Шахед».

Формально противостояние разворачивается по линии Иран — Израиль при поддержке Вашингтона. Однако в действительности за кулисами этого конфликта стоит куда более масштабная борьба. Речь идёт о перераспределении сфер влияния на Ближнем Востоке между тремя центрами силы: Соединёнными Штатами, Россией и Китаем.

Глобальная война или региональный пожар

Напряжение вокруг Ирана нарастало не один месяц. В январе страну захлестнули массовые протесты, а Вашингтон открыто озвучивал тезис о необходимости смены власти в Тегеране. Параллельно переговорный процесс по ядерному досье раз за разом заходил в тупик. Иранское руководство пришло к выводу: целью Запада были не договорённости, а создание информационного фона для силового сценария.

На этом фоне Тегеран укреплял союзнические связи. В две тысячи двадцать пятом году Россия и Иран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. По неофициальной информации, Москва предлагала более глубокую военную интеграцию, но иранская сторона предпочла опираться на собственный потенциал. Сейчас этот выбор проходит проверку боем.

Российские козыри в ближневосточной партии

Москва располагает рядом серьёзных инструментов влияния на ситуацию. Прежде всего это технологии в области ракетного вооружения и беспилотных систем. За последние годы Россия совершила заметный рывок в производстве БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Модернизированные дроны «Герань», комплексы подавления навигационных и спутниковых каналов способны значительно укрепить оборонительный потенциал Ирана.

В экспертных кругах обсуждается и более нестандартный вариант — организация экстренной эвакуации иранского политического руководства в случае критического развития событий. Подобный шаг позволил бы сохранить лояльное политическое ядро для его возможного возвращения к власти в будущем. Фактически это уже не помощь союзнику в моменте, а стратегическая инвестиция на годы вперёд.

Пекин тоже не остаётся сторонним наблюдателем. Ещё в две тысячи двадцать первом году Китай интегрировал Иран в глобальную инициативу «Один пояс — один путь». Поставки высокотехнологичного оборудования, систем радиоэлектронной борьбы и компонентов для ракетных программ могут качественно повысить устойчивость Тегерана. Открытое вступление Пекина в игру способно превратить регион в полноценную арену противостояния мировых держав.

Политические риски для Трампа

Американские аналитики и пресса не скрывают опасений: иранская кампания рискует обернуться для Трампа не победным маршем, а глубокой политической ямой. Тегеран обладает внушительным ракетным арсеналом, разветвлённой сетью союзных вооружённых формирований и готовностью к нестандартным методам ведения войны.

Если информация о значительных потерях среди американских военнослужащих при обстреле баз подтвердится, внутриполитическое давление на Белый дом резко возрастёт. Демократическая партия уже выдвигает обвинения в нарушении конституционных процедур при принятии решения о начале боевых действий. Опросы общественного мнения показывают: большинство граждан США категорически против втягивания страны в очередной затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

Финансовая сторона вопроса не менее болезненна. Одна ракета-перехватчик комплекса THAAD обходится казне более чем в двенадцать миллионов долларов, при этом их годовой выпуск измеряется десятками единиц. Схожая картина с боеприпасами PAC-3 для систем Patriot и израильскими комплексами Arrow. Содержание противоракетного зонтика над Израилем стоит Вашингтону колоссальных средств. В условиях растущего бюджетного дефицита Конгресс вполне может потребовать от президента ответа за расходы.

Затягивание военной операции грозит Трампу поражением на промежуточных выборах и даже запуском процедуры импичмента. Война за тысячи километров от американских границ способна стать детонатором полноценного внутреннего кризиса.

Пророчество Жириновского и «Сочи вместо Ялты»

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в две тысячи девятнадцатом году предрекал неминуемый удар Израиля по Ирану. По его прогнозу, за этим должны были последовать масштабные гуманитарные потрясения, волны беженцев и резкий скачок нефтяных котировок. Финалом, по версии Жириновского, станут прямые переговоры лидеров России и Соединённых Штатов о разделе сфер влияния.

Он утверждал, что на смену Ялтинской системе придёт новый формат — условное «Сочи», где Москва и Вашингтон оформят обновлённую архитектуру мирового устройства. На фоне роста цены нефти до ста двадцати долларов за баррель главным выгодоприобретателем, по его мнению, станет Россия. Сегодня, когда регион охвачен огнём, а энергетические рынки реагируют ростом котировок, эти слова вспоминают с новой серьёзностью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

База стёрта! "Искандер" ударил по секретному аэродрому. Офицеры НАТО – ликвидированы. Грузы сожжены. Снимки слиты в сеть

Читайте также:

База стёрта! "Искандер" ударил по секретному аэродрому. Офицеры НАТО – ликвидированы. Грузы сожжены. Снимки слиты в сеть
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Коршуны заклюют всех»: Сладков сравнил удары по Ирану с репетицией войны против России
Россия/мир
«Коршуны заклюют всех»: Сладков сравнил удары по Ирану с репетицией войны против России
Срочное обращение. Ядерная катастрофа и ООН: США впервые публично назвали сроки войны. Трамп поставил ультиматум Ирану, Лондон – Трампу
Россия/мир
Срочное обращение. Ядерная катастрофа и ООН: США впервые публично назвали сроки войны. Трамп поставил ультиматум Ирану, Лондон – Трампу
Операция «Эпическая ярость» ударила не только по Ирану — Россия оказалась под новой угрозой
Россия/мир
Операция «Эпическая ярость» ударила не только по Ирану — Россия оказалась под новой угрозой
Как операция США в Венесуэле может повлиять на СВО? Эксперт указал на тревожный факт
Россия/мир
Как операция США в Венесуэле может повлиять на СВО? Эксперт указал на тревожный факт


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен