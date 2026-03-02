Что ждёт Трампа после удара по Ирану? Мир на грани большой войны? Чем ответит Россия? Жириновский предупреждал об этом

11:39, 02 мар 2026

Двадцать восьмого февраля две тысячи двадцать шестого года Соединённые Штаты совместно с Израилем провели масштабную военную операцию против Ирана. Под удар попали объекты атомной инфраструктуры, здания Министерства обороны, Высшего совета национальной безопасности и штаб-квартиры силовых ведомств. Иранская сторона заявила, что основной задачей атакующих было физическое устранение высшего руководства страны, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Санкцию на проведение операции, по имеющимся данным, дал лично президент США Дональд Трамп.

Особую остроту ситуации придаёт хронология событий. Буквально накануне, двадцать седьмого февраля, в Женеве завершился очередной раунд консультаций по иранской ядерной программе. Дипломатический процесс формально продолжался, однако, как стало известно позднее, решение о силовой акции было принято задолго до окончания переговоров. По сути, женевский трек использовался в качестве прикрытия для подготовки военного удара. Переговоры превратились в ширму, за которой выстраивался план наступления.

Ответ Тегерана оказался неожиданно жёстким

Расчёт на молниеносную операцию не оправдался. Иран запустил ответные ракетные волны, которые обнажили уязвимость систем противовоздушной обороны — ни «Железный купол», ни американская ПРО не смогли перехватить всё. Огонь накрыл американские военные объекты сразу в нескольких государствах Персидского залива: Катаре, Кувейте, Бахрейне, Иордании, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Ираке. В сети появились записи взрывов над высотками Абу-Даби и кадры уничтожения дорогостоящего радарного комплекса в Бахрейне иранским беспилотником «Шахед».

Формально противостояние разворачивается по линии Иран — Израиль при поддержке Вашингтона. Однако в действительности за кулисами этого конфликта стоит куда более масштабная борьба. Речь идёт о перераспределении сфер влияния на Ближнем Востоке между тремя центрами силы: Соединёнными Штатами, Россией и Китаем.

Глобальная война или региональный пожар

Напряжение вокруг Ирана нарастало не один месяц. В январе страну захлестнули массовые протесты, а Вашингтон открыто озвучивал тезис о необходимости смены власти в Тегеране. Параллельно переговорный процесс по ядерному досье раз за разом заходил в тупик. Иранское руководство пришло к выводу: целью Запада были не договорённости, а создание информационного фона для силового сценария.

На этом фоне Тегеран укреплял союзнические связи. В две тысячи двадцать пятом году Россия и Иран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. По неофициальной информации, Москва предлагала более глубокую военную интеграцию, но иранская сторона предпочла опираться на собственный потенциал. Сейчас этот выбор проходит проверку боем.

Российские козыри в ближневосточной партии

Москва располагает рядом серьёзных инструментов влияния на ситуацию. Прежде всего это технологии в области ракетного вооружения и беспилотных систем. За последние годы Россия совершила заметный рывок в производстве БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Модернизированные дроны «Герань», комплексы подавления навигационных и спутниковых каналов способны значительно укрепить оборонительный потенциал Ирана.

В экспертных кругах обсуждается и более нестандартный вариант — организация экстренной эвакуации иранского политического руководства в случае критического развития событий. Подобный шаг позволил бы сохранить лояльное политическое ядро для его возможного возвращения к власти в будущем. Фактически это уже не помощь союзнику в моменте, а стратегическая инвестиция на годы вперёд.

Пекин тоже не остаётся сторонним наблюдателем. Ещё в две тысячи двадцать первом году Китай интегрировал Иран в глобальную инициативу «Один пояс — один путь». Поставки высокотехнологичного оборудования, систем радиоэлектронной борьбы и компонентов для ракетных программ могут качественно повысить устойчивость Тегерана. Открытое вступление Пекина в игру способно превратить регион в полноценную арену противостояния мировых держав.

Политические риски для Трампа

Американские аналитики и пресса не скрывают опасений: иранская кампания рискует обернуться для Трампа не победным маршем, а глубокой политической ямой. Тегеран обладает внушительным ракетным арсеналом, разветвлённой сетью союзных вооружённых формирований и готовностью к нестандартным методам ведения войны.

Если информация о значительных потерях среди американских военнослужащих при обстреле баз подтвердится, внутриполитическое давление на Белый дом резко возрастёт. Демократическая партия уже выдвигает обвинения в нарушении конституционных процедур при принятии решения о начале боевых действий. Опросы общественного мнения показывают: большинство граждан США категорически против втягивания страны в очередной затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

Финансовая сторона вопроса не менее болезненна. Одна ракета-перехватчик комплекса THAAD обходится казне более чем в двенадцать миллионов долларов, при этом их годовой выпуск измеряется десятками единиц. Схожая картина с боеприпасами PAC-3 для систем Patriot и израильскими комплексами Arrow. Содержание противоракетного зонтика над Израилем стоит Вашингтону колоссальных средств. В условиях растущего бюджетного дефицита Конгресс вполне может потребовать от президента ответа за расходы.

Затягивание военной операции грозит Трампу поражением на промежуточных выборах и даже запуском процедуры импичмента. Война за тысячи километров от американских границ способна стать детонатором полноценного внутреннего кризиса.

Пророчество Жириновского и «Сочи вместо Ялты»

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё в две тысячи девятнадцатом году предрекал неминуемый удар Израиля по Ирану. По его прогнозу, за этим должны были последовать масштабные гуманитарные потрясения, волны беженцев и резкий скачок нефтяных котировок. Финалом, по версии Жириновского, станут прямые переговоры лидеров России и Соединённых Штатов о разделе сфер влияния.

Он утверждал, что на смену Ялтинской системе придёт новый формат — условное «Сочи», где Москва и Вашингтон оформят обновлённую архитектуру мирового устройства. На фоне роста цены нефти до ста двадцати долларов за баррель главным выгодоприобретателем, по его мнению, станет Россия. Сегодня, когда регион охвачен огнём, а энергетические рынки реагируют ростом котировок, эти слова вспоминают с новой серьёзностью.

