«Тихий расчёт»: Почему Москва и Пекин не вступились за Иран — и что это значит?

После ударов США и Израиля по Ирану в минувшие выходные весь мир ждал жёсткой реакции от Москвы и Пекина — главных партнёров Тегерана. Однако ни Россия, ни Китай так и не вышли за рамки дипломатических формулировок. Ни санкций, ни конкретных мер поддержки Ирана объявлено не было. Аналитики называют такую позицию «осторожной» — и видят за ней вполне конкретный расчёт.

Что произошло

В ходе совместной операции американских и израильских вооружённых сил был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Вместе с ним погибли несколько его родственников, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и другие высокопоставленные военные. Подготовка к операции велась несколько недель — параллельно с имитацией переговорного процесса. Удары были нанесены в выходные дни, что, по мнению наблюдателей, было сделано намеренно: в администрации Трампа рассчитывали минимизировать шок для финансовых рынков, которые к понедельнику успевают адаптироваться.

Реакция Москвы

Владимир Путин направил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи и членов его семьи. 28 февраля состоялось совещание с постоянными членами Совбеза по ситуации вокруг Ирана. МИД России заявил, что удары нарушают нормы международного права и несут риски гуманитарной, экономической и радиологической катастрофы для региона. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал убийство Хаменеи «преступной расправой над законным лидером государства». Формулировки резкие — но за ними не последовало практических шагов.

Позиция Пекина

Уже 1 марта глава МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с китайским коллегой Ван И. Пекин потребовал немедленного прекращения военной операции, а Ван И охарактеризовал атаки как «наглую агрессию против суверенного государства». Тем не менее дальше заявлений Китай не пошёл.

Почему так сдержанно

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин в комментарии «Ведомостям» напомнил: ещё до эскалации Пекин отказался от совместных с Россией и Ираном военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2026». Китай заинтересован в иранской нефти, но категорически не хочет втягиваться в вооружённые конфликты. Кашин сравнил нынешнюю реакцию Пекина с ситуацией после похищения венесуэльского лидера Николаса Мадуро — тогда Китай тоже выбрал пассивную линию поведения.

Москва, в свою очередь, может сдерживаться из-за нежелания портить отношения с ОАЭ и Саудовской Аравией. Иран наносит ответные удары по территории этих стран, где размещены американские военные базы, и открытая поддержка Тегерана поставила бы Россию в сложное положение перед арабскими партнёрами.

В итоге обе державы выбрали путь дипломатического осуждения без реальных последствий для агрессоров. Тегеран остался один на один с ситуацией — по крайней мере, на официальном уровне.

