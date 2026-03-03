Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Сводка с фронтов СВО 3 марта: Передышки не будет – позиции накрыли огнём. Весна несёт новые потери

Сводка с фронтов СВО 3 марта: Передышки не будет – позиции накрыли огнём. Весна несёт новые потери

14:13, 03 мар 2026

Третьего марта 2026 года ситуация на фронтах специальной военной операции остаётся напряжённой. По данным военных корреспондентов и аналитиков, российские вооружённые силы удерживают инициативу на всех участках и не снижают темпа наступления, который сохранялся на протяжении всей зимы. Военные эксперты полагают, что с приходом весны интенсивность боевых действий только возрастёт.

Удары по инфраструктуре и логистике

Период массированных ударов по украинской энергетической системе, судя по всему, завершился. Аналитики констатируют, что полностью вывести из строя энергосистему Украины не удалось, однако зимняя кампания создала серьёзные проблемы с электроснабжением, что негативно сказалось на военно-промышленном комплексе противника. Теперь приоритет сместился в сторону военных объектов и логистических узлов.

В ночь на 3 марта российские вооружённые силы нанесли массированный удар по порту Черноморск в Одесской области. Украинские источники зафиксировали возгорания на территории порта. Помимо этого, ракетные и беспилотные удары наносились по военным объектам в Сумской и Днепропетровской областях, где продолжаются интенсивные столкновения.

Украинская сторона также продолжает атаки на российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов. По удалённым территориям применяются дроны самолётного типа, а в приграничных районах — малые квадрокоптеры. Телеграм-канал «Два майора» фиксирует рост интенсивности применения FPV-дронов противником в Брянской области. Белгородская и Запорожская области также подвергаются регулярным обстрелам, среди мирного населения есть погибшие и раненые.

Северное направление: Сумы и Харьков

На Сумском направлении существенных изменений за сутки не произошло. Российские подразделения ведут позиционные бои, удерживая занятые рубежи. При этом «Два майора» сообщают о жалобах жителей Путивля Сумской области на мародёрство со стороны иностранных наёмников, находящихся в составе украинских формирований.

На севере Харьковской области ситуация складывается иначе. Российские штурмовые группы освободили село Круглое вблизи Волчанска. Параллельно завершается зачистка населённого пункта Волчьи Хутора, где остатки украинских подразделений удерживаются в подвалах и разрушенных зданиях. Противник активно применяет FPV-дроны для противодействия наступающим. Российская сторона задействует авиационную поддержку и тяжёлые огнемётные системы.

Восточнее темп продвижения увеличился. Военные эксперты отмечают оживление на Липцовском и Великобурлукском направлениях, где фронт пришёл в движение и зафиксированы тактические успехи. В районе Купянска продолжаются бои за городские кварталы и пригороды. Небольшие пехотные группы обеих сторон сражаются на территории так называемой серой зоны, которую ни одна из сторон не контролирует в полной мере.

Донбасс: давление нарастает

В западной части Донбасса российские подразделения усилили натиск. Под Красным Лиманом достигнуты значимые результаты — противник выбит из населённого пункта Дробышево. Российские штурмовые группы уже находились в восточной части Лимана, а после взятия Дробышева вплотную подошли к городу и с западного направления.

На Славянском направлении, западнее Северска, сообщается об освобождении Резниковки. По оценке телеграм-канала «Два майора», это создаёт предпосылки не только для выравнивания линии фронта, но и для последующего наступления на Рай-Александровку. Военный корреспондент Евгений Лисицын дополняет, что украинская сторона стягивает резервы к Каленикову, а столкновения у Фёдоровки Второй и Кривой Луки не прекращаются.

Запорожское направление: продвижение и сопротивление

На востоке Запорожской области группировка российских войск «Восток» продолжает продвижение западнее и северо-западнее Гуляйполя. В Днепропетровской области российские подразделения отражают контратаки противника, который несёт потери в бронетехнике и личном составе. По информации «Двух майоров», уничтожение штурмовых групп ВСУ обеспечивается за счёт своевременного обнаружения и комплексного огневого поражения.

Южнее, на Запорожском направлении, ситуация для российской стороны сложнее. После контрудара украинских войск в декабре наступление здесь замедлилось. Позиционные бои идут у Приморского, Степногорска и Магдалиновки. Продвижение российских войск затруднено непрерывными ударами дронов.

Тем не менее авторы телеграм-канала «Дневник десантника» сообщают о расширении зоны контроля севернее и западнее Малых Щербаков. Продвижение составило полтора километра на север и два с половиной километра на восток. Российские подразделения движутся к Павловке, перерезая оборонительные линии противника между Павловкой и Каменским на участке с перепадами высот, вынуждая украинские формирования отходить на менее выгодные позиции.

Прогнозы на весеннюю кампанию

Военные аналитики оценивают итоги зимней кампании как благоприятные для российской стороны. Армия не только остановила контрнаступление и нанесла урон резервам ВСУ, но и сохранила инициативу по всей протяжённости фронта в условиях морозов и бездорожья. Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что российские подразделения проявляют нехарактерную для февраля и марта активность, и передышки для украинских вооружённых сил перед весенней кампанией не предвидится.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

«Тихий расчёт»: Почему Москва и Пекин не вступились за Иран — и что это значит?

Читайте также:

«Тихий расчёт»: Почему Москва и Пекин не вступились за Иран — и что это значит?
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты
Россия/мир
«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты
Выхода нет: Что происходит в Курской области — военкоры рассказали о нагревающемся «котле»
Россия/мир
Выхода нет: Что происходит в Курской области — военкоры рассказали о нагревающемся «котле»
Били самыми мощными ракетами, Западная Украина сотрясалась всю ночь 4 сентября: стало известно, для чего Россия пустила в ход «Кинжалы»
Россия/мир
Били самыми мощными ракетами, Западная Украина сотрясалась всю ночь 4 сентября: стало известно, для чего Россия пустила в ход «Кинжалы»
«Ночь, когда Львов содрогнулся»: ВС РФ нанесли удар по железнодорожному вокзалу «Львов-главный» — поставки военных грузов теперь «всё»
Россия/мир
«Ночь, когда Львов содрогнулся»: ВС РФ нанесли удар по железнодорожному вокзалу «Львов-главный» — поставки военных грузов теперь «всё»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен