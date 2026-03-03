Сводка с фронтов СВО 3 марта: Передышки не будет – позиции накрыли огнём. Весна несёт новые потери

14:13, 03 мар 2026

Третьего марта 2026 года ситуация на фронтах специальной военной операции остаётся напряжённой. По данным военных корреспондентов и аналитиков, российские вооружённые силы удерживают инициативу на всех участках и не снижают темпа наступления, который сохранялся на протяжении всей зимы. Военные эксперты полагают, что с приходом весны интенсивность боевых действий только возрастёт.

Удары по инфраструктуре и логистике

Период массированных ударов по украинской энергетической системе, судя по всему, завершился. Аналитики констатируют, что полностью вывести из строя энергосистему Украины не удалось, однако зимняя кампания создала серьёзные проблемы с электроснабжением, что негативно сказалось на военно-промышленном комплексе противника. Теперь приоритет сместился в сторону военных объектов и логистических узлов.

В ночь на 3 марта российские вооружённые силы нанесли массированный удар по порту Черноморск в Одесской области. Украинские источники зафиксировали возгорания на территории порта. Помимо этого, ракетные и беспилотные удары наносились по военным объектам в Сумской и Днепропетровской областях, где продолжаются интенсивные столкновения.

Украинская сторона также продолжает атаки на российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов. По удалённым территориям применяются дроны самолётного типа, а в приграничных районах — малые квадрокоптеры. Телеграм-канал «Два майора» фиксирует рост интенсивности применения FPV-дронов противником в Брянской области. Белгородская и Запорожская области также подвергаются регулярным обстрелам, среди мирного населения есть погибшие и раненые.

Северное направление: Сумы и Харьков

На Сумском направлении существенных изменений за сутки не произошло. Российские подразделения ведут позиционные бои, удерживая занятые рубежи. При этом «Два майора» сообщают о жалобах жителей Путивля Сумской области на мародёрство со стороны иностранных наёмников, находящихся в составе украинских формирований.

На севере Харьковской области ситуация складывается иначе. Российские штурмовые группы освободили село Круглое вблизи Волчанска. Параллельно завершается зачистка населённого пункта Волчьи Хутора, где остатки украинских подразделений удерживаются в подвалах и разрушенных зданиях. Противник активно применяет FPV-дроны для противодействия наступающим. Российская сторона задействует авиационную поддержку и тяжёлые огнемётные системы.

Восточнее темп продвижения увеличился. Военные эксперты отмечают оживление на Липцовском и Великобурлукском направлениях, где фронт пришёл в движение и зафиксированы тактические успехи. В районе Купянска продолжаются бои за городские кварталы и пригороды. Небольшие пехотные группы обеих сторон сражаются на территории так называемой серой зоны, которую ни одна из сторон не контролирует в полной мере.

Донбасс: давление нарастает

В западной части Донбасса российские подразделения усилили натиск. Под Красным Лиманом достигнуты значимые результаты — противник выбит из населённого пункта Дробышево. Российские штурмовые группы уже находились в восточной части Лимана, а после взятия Дробышева вплотную подошли к городу и с западного направления.

На Славянском направлении, западнее Северска, сообщается об освобождении Резниковки. По оценке телеграм-канала «Два майора», это создаёт предпосылки не только для выравнивания линии фронта, но и для последующего наступления на Рай-Александровку. Военный корреспондент Евгений Лисицын дополняет, что украинская сторона стягивает резервы к Каленикову, а столкновения у Фёдоровки Второй и Кривой Луки не прекращаются.

Запорожское направление: продвижение и сопротивление

На востоке Запорожской области группировка российских войск «Восток» продолжает продвижение западнее и северо-западнее Гуляйполя. В Днепропетровской области российские подразделения отражают контратаки противника, который несёт потери в бронетехнике и личном составе. По информации «Двух майоров», уничтожение штурмовых групп ВСУ обеспечивается за счёт своевременного обнаружения и комплексного огневого поражения.

Южнее, на Запорожском направлении, ситуация для российской стороны сложнее. После контрудара украинских войск в декабре наступление здесь замедлилось. Позиционные бои идут у Приморского, Степногорска и Магдалиновки. Продвижение российских войск затруднено непрерывными ударами дронов.

Тем не менее авторы телеграм-канала «Дневник десантника» сообщают о расширении зоны контроля севернее и западнее Малых Щербаков. Продвижение составило полтора километра на север и два с половиной километра на восток. Российские подразделения движутся к Павловке, перерезая оборонительные линии противника между Павловкой и Каменским на участке с перепадами высот, вынуждая украинские формирования отходить на менее выгодные позиции.

Прогнозы на весеннюю кампанию

Военные аналитики оценивают итоги зимней кампании как благоприятные для российской стороны. Армия не только остановила контрнаступление и нанесла урон резервам ВСУ, но и сохранила инициативу по всей протяжённости фронта в условиях морозов и бездорожья. Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что российские подразделения проявляют нехарактерную для февраля и марта активность, и передышки для украинских вооружённых сил перед весенней кампанией не предвидится.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru