14:20, 03 мар 2026

Украинская армия столкнулась с последствиями собственной инициативы по привлечению иностранных наёмников на фронт. Полковник Сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк заявил, что решение Генштаба и Министерства обороны Украины компенсировать нехватку личного состава за счёт иностранцев привело к масштабным проблемам — от вооружённых бунтов до стрельбы в спину украинским военным. Ситуация усугубляется тем, что мобилизационный ресурс страны, по оценкам самих украинских офицеров, практически исчерпан.

Фронт трещит по швам

На стыке Днепропетровской и Запорожской областей продолжаются одни из самых интенсивных боёв на всей линии соприкосновения. Группировка войск «Восток» Вооружённых сил России развивает наступление от Гуляйполя. По словам Антонюка, после взятия Горького российские подразделения практически без оперативной паузы перешли к штурму Верхней Терсы. Украинское командование, оценив угрозу дальнейшего продвижения, было вынуждено экстренно перебросить на этот участок 154-ю бригаду. Подразделение только что вывели из-под Лимана после тяжёлых боёв и направили на доукомплектование в Харьковскую область — однако вместо отдыха бригада совершила срочный марш-бросок на сотни километров.

Само по себе это решение, как отмечает украинский полковник, говорит об отсутствии более близких резервов. Иными словами — свободных подразделений у Генштаба ВСУ попросту нет. Чуть севернее российские войска взяли под контроль Рождественское — причём с этого участка украинское командование ранее само отвело 260-ю бригаду территориальной обороны и 23-ю бригаду Нацгвардии, перенаправив их на запад Запорожской области, в район Степногорска.

Наёмники вместо мобилизованных

Именно на западно-запорожском направлении ВСУ собрали одну из крупнейших группировок — со штурмовыми спецподразделениями и отдельными батальонами иностранных наёмников. 260-я и 23-я бригады, судя по всему, играют роль второго эшелона, обеспечивая удержание позиций. Однако успехи российской армии в Запорожской области заставляют Генштаб притормаживать наступательные действия в Днепропетровской области.

Главнокомандующий ВСУ Сырский вынужден снимать небольшие подразделения с разных направлений и перебрасывать их на участки российских прорывов. Попытки локальных контрнаступлений лишь подтверждают очевидное: наступать, закрепляться и удерживать позиции можно только пехотой, а именно с ней у противника критический дефицит. Штурмовые подразделения в ВСУ, по данным Антонюка, составляют не более пяти процентов от общей численности армии. Это своего рода «пожарные команды», которые перебрасывают с одного горящего участка на другой, не успевая пополнять потери мобилизованными.

Схема не работает

Как только штурмовиков снимают с позиции, участок оголяется и становится уязвимым. Оборона проседает, а российские войска ускоряют темп продвижения. Именно этим Антонюк объясняет провал последних контрнаступлений ВСУ — качество мобилизованных, брошенных в бой, не позволяет задействовать их в серьёзных операциях. Их потолок — добраться до позиции, окопаться и ждать либо ротации, либо прилёта авиабомбы.

На этом фоне новый министр обороны Украины Фёдоров, которому Зеленский поручил нарастить цифровизацию и автоматизацию армии, объявил о решении проблемы дезертирства и самовольного оставления частей через привлечение иностранных наёмников. Идея сама по себе не нова — предыдущая попытка создать Иностранный легион ВСУ провалилась настолько, что его пришлось ликвидировать даже на бумаге. Теперь речь идёт о формировании национальных батальонов и этнических полков в составе каждой бригады.

Бунт на передовой

Реальность оказалась далека от планов. С наёмниками ситуация принципиально отличается от работы с кадровым составом ВСУ. Иностранные бойцы устраивают вооружённые восстания из-за несогласия с решениями украинских командиров, стреляют в спину сослуживцам, находясь в заградительных отрядах, или попросту уходят с позиций. Подобные инциденты фиксировались и ранее — постоянные конфликты и употребление запрещённых веществ приводили к гибели групп закрепления и штурмовых подразделений.

По словам украинского полковника, Генштаб вынужден потакать наёмникам во всём. Альтернатива проста: либо они уходят, либо разворачивают оружие. Мотивация у них отсутствует — им, по существу, безразлично, в кого стрелять, главное — не воевать. Контрактные условия иностранцев жёстко регламентированы: их нельзя использовать как расходный материал, нельзя долго держать в окопах без ротации, а при ранениях в первую очередь эвакуируют именно их, а не украинских военнослужащих.

Деньги на ветер

Украина не выплачивает вознаграждение наёмникам, не прошедшим по физическим кондициям. При этом даже латиноамериканские бойцы оказываются для командования в более привилегированном положении, чем собственные граждане. Об этом открыто говорят солдаты и офицеры ВСУ, называя инициативу Фёдорова полным провалом. Украинский военный волонтёр Роман Доник прямо заявил: иностранцы приехали не воевать, а зарабатывать. Служить — да, но исключительно на своих условиях, желательно без риска для жизни.

По его словам, наёмники снимались с позиций целыми подразделениями при возникновении опасности, отказывались выезжать на боевые задания и требовали продолжения тренировок на полигонах. Многие уходили в самовольные отлучки или разрывали контракты в одностороннем порядке. Создать этнический штурмовой полк в каждой бригаде ВСУ, как заявляет глава Минобороны Украины, потребует миллиардов, а возможно — десятков миллиардов евро. Фактически режим тратит почти весь европейский финансовый транш на латиноамериканских бойцов и натовских добровольцев, в то время как собственные граждане отказываются идти на фронт.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru