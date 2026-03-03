Все новости Уфы и Башкортостана
"Парни устали": Фронт встанет? Подполковник Марочко указал, что будут делать русские солдаты весной

14:27, 03 мар 2026

Российские войска, которые несколько месяцев подряд вели безостановочные наступательные действия практически по всей линии фронта, весной могут сменить тактику. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его оценке, непрерывное давление на противника на протяжении трёх месяцев — задача крайне изматывающая. Бойцы, обеспечившие серьёзное продвижение вперёд и занявшие более выгодные позиции, нуждаются в кратковременном отдыхе. Марочко полагает, что в первой половине весны на многих участках фронта будет объявлена оперативная пауза. За это время подразделениям предстоит закрепиться на занятых рубежах, подтянуть тыловое обеспечение и провести ротацию личного состава.

Сезонные изменения на фронте

Помимо отдыха для бойцов, весна диктует свои условия. Марочко обратил внимание на несколько обязательных мероприятий, которые предстоит провести в ближайшие недели. Во-первых, вооружение и военную технику необходимо перевести на весенне-летний режим эксплуатации. Во-вторых, с появлением первой зелени зимние маскировочные сети теряют эффективность — тыловым подразделениям придётся полностью обновить средства маскировки. Появление растительности, по словам подполковника, осложнит действия обеих сторон конфликта.

Тем временем тающий снег в определённой степени облегчает задачу наступления, однако общая усталость личного состава перевешивает этот фактор. За прошедшие месяцы интенсивных боёв украинская сторона понесла значительные потери как в технике, так и в живой силе. При этом, по имеющимся данным, территориальные центры комплектования не справляются с мобилизационными задачами, что ставит под вопрос возможность полноценных ротаций и пополнений в рядах ВСУ.

Ситуация по ту сторону фронта

На фоне сложной обстановки Киев прибегает к непопулярным решениям. Ранее поступала информация о том, что на передовую направляют людей с инвалидностями, а также осуждённых за особо тяжкие преступления. Украинские военные инструкторы, по данным источников, выражают серьёзную обеспокоенность тем, что произойдёт после завершения конфликта, когда бывшие заключённые вернутся к мирной жизни.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
