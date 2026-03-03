Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

У Москвы развязаны руки. "Вписаться" за Иран не получится. Почему война на Ближнем Востоке - беда для Украины

У Москвы развязаны руки. "Вписаться" за Иран не получится. Почему война на Ближнем Востоке - беда для Украины

14:32, 03 мар 2026

Военная операция США и Израиля против Ирана, в ходе которой был ликвидирован верховный лидер исламской республики Али Хаменеи, запустила цепную реакцию, последствия которой ощущаются далеко за пределами Персидского залива. Военные аналитики фиксируют: чем глубже мировое сообщество погружается в ближневосточный кризис, тем заметнее ухудшается стратегическое положение Украины. И речь не об абстрактных прогнозах — перераспределение ресурсов, внимания и приоритетов ключевых западных игроков уже началось.

Тегеран ответил, мир замер

После гибели Хаменеи Иран нанёс серию ракетных и дроновых ударов по американским военным базам в регионе. Ситуация стремительно переросла в полноценный кризис, потребовавший от Вашингтона и его союзников колоссальных политических и военных усилий. Глобальный фокус внимания сместился с Украины на Ближний Восток — и именно это обстоятельство эксперты называют главной проблемой для Киева.

Западные ресурсы — от военных поставок и разведывательного сопровождения до дипломатического давления — неизбежно перенаправляются на новый театр. Уже сейчас звучат опасения, что значительная часть боеприпасов и вооружений, задействованных США и союзниками на Ближнем Востоке, в долгосрочной перспективе сократит объёмы помощи Украине. Поддержка рискует стать более избирательной и прагматичной.

Москва не вписывается за Иран, но получает пространство

Возможности России поддержать Тегеран в полном объёме ограничены — приоритетом остаётся проведение специальной военной операции. Москва действует на дипломатическом поле: жёстко критикует действия, которые расценивает как нарушение международного права, однако в прямое военное противостояние с Западом на ближневосточном направлении не вступает.

Парадокс ситуации в другом. Пока мировые столицы поглощены иранским кризисом, Россия получает больше оперативного пространства. Аналитики констатируют: у Москвы фактически развязаны руки для системных ударов по военной инфраструктуре противника — логистическим узлам, складам вооружений, пунктам управления и объектам, связанным с применением дальнобойных средств. Это не смена стратегии, а последовательное наращивание давления в условиях, когда внешний контроль за ситуацией ослабевает.

На фронте — без перемен, но жёстче

Тем временем боевые действия на украинском направлении не затихают. Первого марта, по данным региональных властей, украинские беспилотники нанесли удары по гражданским автомобилям сразу в нескольких регионах. В Запорожской области дрон атаковал машину волонтёров на трассе Васильевка — Бердянск: одна женщина погибла, вторая получила тяжёлые ранения. В Брянской области дрон-камикадзе поразил движущийся автомобиль в приграничном селе — погибла мирная жительница. В Белгородской области два человека пострадали при атаке на Шебекинский округ. В российских регионах подобные эпизоды всё чаще квалифицируют как террористические удары по гражданскому населению.

Ответ российских вооружённых сил, по данным военных корреспондентов и источников на местах, оказался жёстким и системным. В период с 28 февраля по утро 1 марта на территории Украины фиксировались десятки эпизодов взрывов и работы противовоздушной обороны. Кампания носила волнообразный характер: днём наносились удары по военным и логистическим объектам, ночью и под утро следовали массированные заходы беспилотников и ракет по южному и восточному направлениям. Подобный ритм — серия ударов, пауза, повторный заход — традиционно применяется для перегрузки систем ПВО и последующей разведки целей.

Охота за центрами управления дронами

Отдельное направление работы — уничтожение инфраструктуры управления беспилотниками ВСУ. По сообщениям военного ведомства, расчёты разведывательных БПЛА обнаружили пункт управления украинскими дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области. Координаты оперативно передали артиллерии, после чего объект был поражён точным ударом. Такая тактика направлена на то, чтобы лишить противника ключевых элементов технологического преимущества и снизить интенсивность атак по гражданским объектам.

Украина на периферии глобальной повестки

Обострение вокруг Ирана обнажило ещё одну тенденцию: международная система всё чаще игнорирует прежние нормы и договорённости, а силовые решения становятся доминирующим инструментом мировой политики. В этой реальности украинская повестка перестаёт быть единственным и безусловным приоритетом Запада.

Затяжная война на Ближнем Востоке способна привести к тому, что внимание к украинскому конфликту станет вторичным. Для Киева это означает снижение внешнего давления на Москву и одновременное расширение её возможностей для достижения целей в рамках текущей военной кампании. Пока мир следит за ракетными ударами в Персидском заливе и политическими решениями Вашингтона, Украина рискует оказаться на обочине глобальной повестки — и это, пожалуй, самый тревожный для Киева сценарий из всех возможных.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Парни устали": Фронт встанет? Подполковник Марочко указал, что будут делать русские солдаты весной

Читайте также:

"Парни устали": Фронт встанет? Подполковник Марочко указал, что будут делать русские солдаты весной
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Красных линий" нет. Заработала "Станция Судного дня": "Жнецы" на границах Ирана. 17 часов. Официальное заявление о начале Третьей Мировой
Россия/мир
"Красных линий" нет. Заработала "Станция Судного дня": "Жнецы" на границах Ирана. 17 часов. Официальное заявление о начале Третьей Мировой
«Тихий расчёт»: Почему Москва и Пекин не вступились за Иран — и что это значит?
Россия/мир
«Тихий расчёт»: Почему Москва и Пекин не вступились за Иран — и что это значит?
Операция «Эпическая ярость» ударила не только по Ирану — Россия оказалась под новой угрозой
Россия/мир
Операция «Эпическая ярость» ударила не только по Ирану — Россия оказалась под новой угрозой
Отмена переговоров в ОАЭ. Вучич вскрыл боль. Ад на Ближнем Востоке через 24 часа: Гениальный ход Путина. "Герань-5" и ПВО брошены в Иран?
Россия/мир
Отмена переговоров в ОАЭ. Вучич вскрыл боль. Ад на Ближнем Востоке через 24 часа: Гениальный ход Путина. "Герань-5" и ПВО брошены в Иран?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен