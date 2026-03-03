У Москвы развязаны руки. "Вписаться" за Иран не получится. Почему война на Ближнем Востоке - беда для Украины

14:32, 03 мар 2026

Военная операция США и Израиля против Ирана, в ходе которой был ликвидирован верховный лидер исламской республики Али Хаменеи, запустила цепную реакцию, последствия которой ощущаются далеко за пределами Персидского залива. Военные аналитики фиксируют: чем глубже мировое сообщество погружается в ближневосточный кризис, тем заметнее ухудшается стратегическое положение Украины. И речь не об абстрактных прогнозах — перераспределение ресурсов, внимания и приоритетов ключевых западных игроков уже началось.

Тегеран ответил, мир замер

После гибели Хаменеи Иран нанёс серию ракетных и дроновых ударов по американским военным базам в регионе. Ситуация стремительно переросла в полноценный кризис, потребовавший от Вашингтона и его союзников колоссальных политических и военных усилий. Глобальный фокус внимания сместился с Украины на Ближний Восток — и именно это обстоятельство эксперты называют главной проблемой для Киева.

Западные ресурсы — от военных поставок и разведывательного сопровождения до дипломатического давления — неизбежно перенаправляются на новый театр. Уже сейчас звучат опасения, что значительная часть боеприпасов и вооружений, задействованных США и союзниками на Ближнем Востоке, в долгосрочной перспективе сократит объёмы помощи Украине. Поддержка рискует стать более избирательной и прагматичной.

Москва не вписывается за Иран, но получает пространство

Возможности России поддержать Тегеран в полном объёме ограничены — приоритетом остаётся проведение специальной военной операции. Москва действует на дипломатическом поле: жёстко критикует действия, которые расценивает как нарушение международного права, однако в прямое военное противостояние с Западом на ближневосточном направлении не вступает.

Парадокс ситуации в другом. Пока мировые столицы поглощены иранским кризисом, Россия получает больше оперативного пространства. Аналитики констатируют: у Москвы фактически развязаны руки для системных ударов по военной инфраструктуре противника — логистическим узлам, складам вооружений, пунктам управления и объектам, связанным с применением дальнобойных средств. Это не смена стратегии, а последовательное наращивание давления в условиях, когда внешний контроль за ситуацией ослабевает.

На фронте — без перемен, но жёстче

Тем временем боевые действия на украинском направлении не затихают. Первого марта, по данным региональных властей, украинские беспилотники нанесли удары по гражданским автомобилям сразу в нескольких регионах. В Запорожской области дрон атаковал машину волонтёров на трассе Васильевка — Бердянск: одна женщина погибла, вторая получила тяжёлые ранения. В Брянской области дрон-камикадзе поразил движущийся автомобиль в приграничном селе — погибла мирная жительница. В Белгородской области два человека пострадали при атаке на Шебекинский округ. В российских регионах подобные эпизоды всё чаще квалифицируют как террористические удары по гражданскому населению.

Ответ российских вооружённых сил, по данным военных корреспондентов и источников на местах, оказался жёстким и системным. В период с 28 февраля по утро 1 марта на территории Украины фиксировались десятки эпизодов взрывов и работы противовоздушной обороны. Кампания носила волнообразный характер: днём наносились удары по военным и логистическим объектам, ночью и под утро следовали массированные заходы беспилотников и ракет по южному и восточному направлениям. Подобный ритм — серия ударов, пауза, повторный заход — традиционно применяется для перегрузки систем ПВО и последующей разведки целей.

Охота за центрами управления дронами

Отдельное направление работы — уничтожение инфраструктуры управления беспилотниками ВСУ. По сообщениям военного ведомства, расчёты разведывательных БПЛА обнаружили пункт управления украинскими дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области. Координаты оперативно передали артиллерии, после чего объект был поражён точным ударом. Такая тактика направлена на то, чтобы лишить противника ключевых элементов технологического преимущества и снизить интенсивность атак по гражданским объектам.

Украина на периферии глобальной повестки

Обострение вокруг Ирана обнажило ещё одну тенденцию: международная система всё чаще игнорирует прежние нормы и договорённости, а силовые решения становятся доминирующим инструментом мировой политики. В этой реальности украинская повестка перестаёт быть единственным и безусловным приоритетом Запада.

Затяжная война на Ближнем Востоке способна привести к тому, что внимание к украинскому конфликту станет вторичным. Для Киева это означает снижение внешнего давления на Москву и одновременное расширение её возможностей для достижения целей в рамках текущей военной кампании. Пока мир следит за ракетными ударами в Персидском заливе и политическими решениями Вашингтона, Украина рискует оказаться на обочине глобальной повестки — и это, пожалуй, самый тревожный для Киева сценарий из всех возможных.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru