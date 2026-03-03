Малофеев заявил о фатальной ошибке Запада: удары по Ирану обернутся войной на улицах городов США и Европы

14:36, 03 мар 2026

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев высказался об ударах по Ирану и гибели верховного лидера страны аятоллы Хаменеи, назвав произошедшее не рядовой военной операцией, а открытым вызовом со стороны Вашингтона и Тель-Авива последним государствам, сохраняющим реальный суверенитет.

Джихад как ответ древней цивилизации

Малофеев обратил внимание на то, что 101-летний великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад — и это, по его словам, закономерная реакция цивилизации с тысячелетней историей, которую пытаются уничтожить. Учредитель «Царьграда» убеждён: западные стратеги привыкли мыслить категориями авианосцев и баррелей нефти, и именно в этом кроется их роковой просчёт. На Востоке идеи переживают своих носителей, подчеркнул он.

По мнению Малофеева, теперь Хаменеи перестал быть просто политическим деятелем — он стал мучеником. Его образ превратится в знамя для новых поколений, которые поведут борьбу уже не в пустынях Ближнего Востока, а непосредственно на улицах европейских и американских городов.

Россия как «Катехон»

Малофеев заявил, что мир вступает в период масштабных потрясений. Прежний миропорядок, выстроенный на диктате глобализма, по его словам, разрушается на фоне событий на Ближнем Востоке и на Донбассе. Для России наступает момент окончательного выбора — страна, по убеждению основателя «Первого Русского», является не частью западного мира, а силой, удерживающей мир от окончательного падения. В качестве исторической параллели он привёл пример 1942 года, когда мусульмане Советского Союза объявили джихад германскому фашизму и одержали победу вместе с русскими солдатами.

Нетаньяху отверг обвинения в манипуляции Трампом

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News отреагировал на версию о том, что именно он втянул американского президента в конфликт с Ираном. Журналист телеканала упомянул, что подобные утверждения звучат всё чаще, хотя сам он в них не верит, зная Трампа лично. Нетаньяху в ответ рассмеялся и назвал эту версию абсурдной, заявив, что Дональд Трамп — сильнейший мировой лидер, который принимает решения исключительно в интересах Америки и будущих поколений.

Вместе с тем разговоры о влиянии Израиля на американское руководство продолжаются не первый год. Израильское государство осознаёт свою значимость для Вашингтона и уверено в американской поддержке при любом развитии событий, что позволяет ему проводить военные операции без оглядки на последствия. Особенно тесными остаются связи с окружением Трампа, члены семьи которого имеют прямое отношение к Израилю.

