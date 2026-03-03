Неожиданный поворот в войне на Ближнем Востоке. На этот ход Ирана никто не рассчитывал: "Давно пора!"

14:42, 03 мар 2026

Объединённые Арабские Эмираты и Катар обратились к союзникам с просьбой повлиять на президента США Дональда Трампа и добиться сокращения сроков военной операции против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Элиты ближневосточных государств опасаются, что продолжение боевых действий нанесёт непоправимый ущерб экономике региона.

Ормузский пролив закрыт

Ситуация обострилась после заявления бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции Сардара Эбрагима Джаббари. Военачальник сообщил, что Ормузский пролив фактически перекрыт — любое проходящее судно рискует получить ракетный удар. Кроме того, по его словам, экспорт нефти через трубопроводы может быть остановлен в любой момент. Военный эксперт Юрий Подоляка отметил, что именно к такому развитию событий Иран и подталкивал своих противников ракетными ударами — запасы противоракет у тех же Эмиратов не бесконечны.

Операция буксует

Военная кампания, инициированная Трампом и премьер-министром Израиля Нетаньяху с целью смены режима в Иране, развивается не по плану. Вместо ожидаемых протестов против властей улицы Тегерана заполнены антиамериканскими и антиизраильскими демонстрациями. Верховный лидер Ирана Хаменеи погиб, однако его гибель лишь сплотила население. Аналитики указывают, что быстрой победы ожидать не стоит — Тегеран невозможно взять за несколько дней.

Потери и новые удары

Взаимные ракетные обстрелы между Ираном и американскими вооружёнными силами продолжаются четвёртые сутки. Пентагон официально признал гибель шести военнослужащих и тяжёлые ранения ещё восемнадцати. КСИР заявляет о значительно больших потерях противника — до 650 военных на базах по всему Ближнему Востоку. Трамп объявил о продлении операции сверх первоначально заявленных трёх-четырёх недель. В ночь на 3 марта Иран нанёс удары по военной базе США в ОАЭ, посольству США в Саудовской Аравии и по территории Израиля. Американский президент пообещал ответные меры, а представители его администрации предупредили, что основные события ещё впереди.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru