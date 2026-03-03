Ну. Ничего себе: Пока Трамп воюет с Ираном, Китай заговорил о неожиданной сделке с Кремлём. На всё – 4 недели. США будут в шоке

14:46, 03 мар 2026

На фоне американской военной операции против Ирана в китайских медиа неожиданно всплыла тема возможной оборонной сделки между Пекином и Москвой. Издание Baijiahao опубликовало материал, в котором обсуждается гипотетический обмен военно-морскими вооружениями между двумя странами. Публикация появилась в преддверии ожидаемого визита президента России Владимира Путина в Китай.

Подлодки в обмен на эсминцы

Поводом для обсуждения стали планы Вашингтона по размещению нескольких подводных лодок вблизи границ КНР. В ответ на это китайская сторона, по данным издания, рассматривает возможность усиления своего флота российскими атомными подводными лодками проекта «Борей». Эти субмарины способны скрываться подо льдами Северного Ледовитого океана, считаются одними из самых малошумных в мире и несут на борту по 16 баллистических ракет «Булава» с межконтинентальной дальностью поражения.

В качестве встречного предложения Китай мог бы передать России десять эсминцев типа 055 — современных надводных кораблей, обеспечивающих усиление противоракетной и противовоздушной обороны. Однако, как отмечает автор публикации, даже такой обмен Кремль вряд ли счёл бы равноценным.

Почему Москва не согласится

Китайское издание само же объясняет, почему подобная сделка практически невозможна. Для России подводные лодки класса «Борей» — это стратегическая гарантия безопасности. Передача даже одной такой субмарины создала бы брешь в обороноспособности страны на десятилетия вперёд. Эсминец типа 055 — это «острый меч», который можно обрести или потерять, а «Борей» — это «броня», которая должна оставаться надёжной, как скала. Даже увеличение числа предлагаемых эсминцев не изменило бы позицию Москвы.

Визит Трампа и фактор Ирана

Обсуждение возможной российско-китайской сделки совпало по времени с подготовкой визита Дональда Трампа в Пекин, запланированного ориентировочно на 31 марта — 2 апреля. Украинское издание «Страна.ua» обратило внимание на то, что отведённые на антииранскую операцию четыре недели как раз укладываются в этот график. По мнению украинских аналитиков, американский президент рассчитывает прибыть в Китай с усиленными переговорными позициями, продемонстрировав способность США менять расклад сил в странах-партнёрах Пекина.

Однако если к моменту визита операция против Тегерана не принесёт результатов, Трамп окажется в уязвимом положении на переговорах с Си Цзиньпином. Иран, в свою очередь, не проявляет готовности к дипломатическому урегулированию, что может подтолкнуть Вашингтон к более решительным действиям, вплоть до наземной операции.

Приоритеты Пекина

Будет ли председатель КНР Си Цзиньпин поднимать тему военного обмена на встрече с Путиным, остаётся неизвестным. Сначала китайскому лидеру предстоят переговоры с американским коллегой. Тем не менее приоритетом Пекина остаётся развитие отношений с Москвой. Сделка по «Бореям» маловероятна, однако новые торгово-экономические соглашения между двумя странами вполне ожидаемы. Китайская сторона, как отмечают наблюдатели, исходит из того, что привычка Вашингтона решать вопросы с позиции силы, угрожая санкциями, не способствует выстраиванию устойчивых деловых отношений.

