ВСУ впервые применили американский дрон «Шершень» при атаке на Донецк: что известно о новом БПЛА

14:18, 04 мар 2026

Второго марта Донецк подвергся атаке украинских вооружённых формирований. Удары пришлись по жилому дому, линии электропередачи и производственному объекту. Однако главной новостью стал не сам обстрел, а то, чем он был нанесён. На месте падения беспилотника специалисты нашли фрагменты, которые позволили установить — ВСУ задействовали новый тип ударного дрона.

Что за «Шершень»

Заместитель генерального директора компании по производству дрон-детекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал РИА Новости, что речь идёт об ударном БПЛА самолётного типа под названием Hornet — в переводе с английского «шершень». По словам эксперта, обломки, найденные на месте атаки, характерны именно для этой модели беспилотника. Обнаруженные компоненты указывают на причастность американской компании Swift Beat LLC, занимающейся созданием беспилотных комплексов нового поколения для украинской стороны. Ранее аналогичный аппарат фиксировали в Запорожской области, но в районе Донецка его использовали впервые.

На что способен дрон

Характеристики «Шершня» заслуживают внимания. Аппарат рассчитан на поражение целей на удалении до 145 километров и способен нести боевую часть массой порядка пяти килограммов. Конструктивно он выделяется наличием киля, руля поворота и толкающего винта в хвостовой части. Беспилотник оборудован спутниковой навигацией и может выполнять полёт по заранее заложенному автономному маршруту, что делает его серьёзным средством для нанесения ударов по тыловым объектам.

Откуда ноги растут

Появление этого дрона на фронте не стало полной неожиданностью. Ещё в июле 2025 года Владимир Зеленский объявил о подписании соглашения с компанией Swift Beat о совместном выпуске беспилотников различных типов, в том числе дальнобойных ударных моделей. Тогда сообщалось о планах поставить сотни тысяч аппаратов на специальных условиях — фактически по себестоимости. При подписании меморандума в Дании Зеленский делал акцент на дронах-перехватчиках, способных сбивать «Шахеды» в большом количестве. Однако на практике новые беспилотники оказались задействованы и для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Донецка.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
