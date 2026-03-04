Серия — пауза — повторный заход: российские военные применили волновую тактику ударов по ВСУ

14:23, 04 мар 2026

1 марта 2026 года сразу в нескольких российских регионах произошли атаки украинских беспилотников на гражданские объекты. В ответ Вооружённые силы России провели серию ракетно-дроновых ударов по позициям ВСУ, о чём сообщили региональные губернаторы и Министерство обороны РФ в своих официальных Telegram-каналах.

Удары по мирным жителям

Ранним утром 1 марта на трассе Васильевка — Бердянск в Черниговском муниципальном округе Запорожской области беспилотник самолётного типа ВСУ поразил гражданский автомобиль волонтёров из Ростова-на-Дону. Одна женщина погибла, вторая получила тяжёлые ранения. Информацию подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В тот же день в Брянской области дроны-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Чернооково Климовского района. Погибла мирная жительница — об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В Белгородской области, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате удара украинских беспилотников по Шебекинскому округу ранения получили два человека.

Ответные действия российской армии

После этих инцидентов российские военные провели масштабную серию ударов по украинским позициям. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале зафиксировал не менее 45 случаев взрывов и срабатывания систем противовоздушной обороны в различных регионах Украины. По его словам, атаки проводились волнообразно: в дневное время основное внимание было сосредоточено на Харьковском направлении, вечером география ударов расширилась, а в ночные и предрассветные часы последовали массированные атаки беспилотниками и ракетами по южным и восточным районам.

Лебедев отметил характерный ритм операции: серия ударов сменялась паузой, после чего следовал повторный заход. По его оценке, подобная тактика направлена на перегрузку украинской ПВО и разведку целей по результатам поражения.

Тактика волновых атак

Военные аналитики обращают внимание на несколько задач, которые решает подобный формат действий. Во-первых, происходит последовательное истощение украинских зенитных комплексов. Во-вторых, ночные массовые вылеты беспилотников позволяют вскрывать позиции расчётов ПВО противника. В-третьих, одновременное давление на несколько областей вынуждает украинское командование распределять ограниченные ресурсы по широкому фронту.

По мнению аналитиков, в ближайшее время подобная волновая тактика может быть продолжена с акцентом на северо-восточные приграничные зоны, южные логистические узлы и объекты, связанные с подготовкой дальнобойного вооружения ВСУ.

Уничтожение пункта управления дронами

Министерство обороны России также сообщило об успешной операции в Херсонской области. Расчёт разведывательного беспилотника Supercam S350 обнаружил на правом берегу Днепра ангар, использовавшийся как точка запуска ударных дронов ВСУ. Координаты объекта были оперативно переданы артиллерийским подразделениям, которые нанесли точный удар и уничтожили пункт управления беспилотниками противника.

Таким образом, события 1 марта продемонстрировали способность российских вооружённых сил к оперативному реагированию и координации действий разведки с ударными подразделениями на нескольких направлениях одновременно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru