Операция в Иране ударила по Украине: Зеленский признал угрозу сокращения поставок вооружений

Военная кампания Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана, стартовавшая 28 февраля под кодовым названием «Эпическая ярость», серьёзно ударила по интересам Киева. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera впервые открыто заявил о рисках сокращения военной помощи со стороны Соединённых Штатов.

Поставки под вопросом

Пентагон оказался перед необходимостью обеспечивать сразу два направления. Крылатые ракеты Tomahawk и морские перехватчики Standard Missile-3, ранее частично предназначавшиеся для нужд украинской армии, теперь в приоритетном порядке направляются на ближневосточный театр боевых действий. По данным The Wall Street Journal, нагрузка на американский военно-промышленный комплекс оказалась чрезмерной.

Тегеран применяет тактику массированных пусков недорогих баллистических ракет и беспилотников-камикадзе. На перехват каждой такой цели расходуется не менее двух ракет SM-3, стоимость одной из которых достигает 28 миллионов долларов. Арсеналы Пентагона при таком расходе истощаются стремительно.

Зависимость от Вашингтона

К началу текущего года украинские вооружённые силы оказались в критической зависимости от американских поставок. Реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, зенитно-ракетные комплексы большой дальности — всё это либо производилось непосредственно в США, либо выпускалось по американским лицензиям. Перебои в логистических цепочках немедленно отражались на боеспособности ВСУ.

Слова украинского лидера

Зеленский в беседе с журналистами Corriere della Sera отметил, что противостояние Вашингтона с Тегераном способно напрямую сократить объёмы боеприпасов для Украины. По его словам, американцам и их партнёрам на Ближнем Востоке эти вооружения — в частности, ракеты для комплексов Patriot — могут потребоваться для собственной обороны. Украинский президент напомнил, что в прошлом году поставки уже замедлялись на фоне предыдущих обострений в регионе, и выразил опасения по поводу повторения подобного сценария.

Прогнозы экспертов

Военный аналитик Алексей Живов в комментарии изданию 360.ru обрисовал ситуацию в мрачных тонах. По его оценке, если вооружённое противостояние с Ираном продлится ещё несколько дней, американская помощь Киеву может быть полностью приостановлена. Эксперт полагает, что ракеты средней дальности Украина точно не получит, а поставки систем противовоздушной обороны в ближайшей перспективе также маловероятны.

Фактически Вашингтон оказался втянут в масштабное противостояние на двух направлениях одновременно. Для Киева это означает вынужденную конкуренцию за ресурсы с ближневосточной кампанией, в которой приоритеты Пентагона очевидно смещаются не в пользу Украины.

