«Эпическая ярость» ударила по самим США: Newsweek насчитал пять подарков Путину от Трампа

Американское издание Newsweek опубликовало аналитический материал, в котором утверждается: военная операция США против Ирана под названием «Эпическая ярость» обернулась серией стратегических преимуществ для Москвы. По мнению экспертов, Вашингтон, рассчитывавший на молниеносный успех, столкнулся с затяжным конфликтом и его побочными эффектами.

Издание выделило пять ключевых последствий, которые играют на руку российской стороне.

Первое — подтверждение тезиса Кремля о крахе международного порядка, основанного на правилах. Удар по суверенному государству, ликвидация его лидера и угрозы в адрес ядерных объектов — всё это, как отмечают аналитики, выходит за рамки международных норм. Позицию Москвы, ранее указывавшей на двойные стандарты Запада, теперь разделяют даже некоторые европейские столицы. В Евросоюзе наметились серьёзные разногласия.

Второе — переключение американских ресурсов. Затянувшаяся кампания против Ирана потребовала значительно больше вооружений и средств, чем планировалось. Как следствие, объёмы поддержки Украины резко сократились. Владимир Зеленский уже открыто заявляет о риске остаться без западных поставок оружия.

Нефть, раскол и репутация

Третьим следствием стал скачок мировых цен на нефть. Для России, являющейся крупнейшим экспортёром энергоносителей, это означает рост доходов бюджета в условиях продолжающегося санкционного давления.

Четвёртое последствие — углубление раскола внутри западного альянса. Вашингтон не поставил в известность о планируемой операции ни европейских партнёров, ни даже собственный Конгресс. Подобное пренебрежение союзническими обязательствами вызвало волну критики по обе стороны Атлантики.

Наконец, пятое — удар по международной репутации Соединённых Штатов. План действовать «быстро и решительно» не оправдался. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован в первый день операции, однако страна не капитулировала. Тегеран продолжает сопротивление и категорически отвергает возвращение к переговорам.

«Любые признаки ослабления американской мощи дадут Москве и Пекину возможность расширить своё влияние», — предупреждают американские аналитики.

По мнению экспертов Newsweek, администрация Трампа явно не просчитала долгосрочные последствия своего решения. Конфликт, задуманный как короткая силовая акция, рискует превратиться в затяжное противостояние с непредсказуемым исходом — и выгодоприобретателями этого сценария становятся геополитические конкуренты Вашингтона.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru