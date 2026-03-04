«Врата ада откроются шире»: Вассерман предрёк США и Израилю расплату за удар по Ирану

14:40, 04 мар 2026

Депутат Государственной думы и публицист Анатолий Вассерман заявил, что Иран неизбежно ответит на совместную военную операцию Соединённых Штатов и Израиля, в результате которой был убит верховный лидер Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных и политических фигур страны. Об этом парламентарий сообщил в начале марта 2026 года.

Что прогнозирует Вассерман

По словам депутата, иранская сторона обладает колоссальным историческим опытом в вопросах возмездия, а изобретательность персов в этом деле хорошо известна на протяжении столетий. Вассерман обратил внимание на слова генерала Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммада Наини, пообещавшего, что «врата ада» для Вашингтона и Тель-Авива будут открываться с каждой минутой всё шире. Парламентарий призвал отнестись к этому предупреждению максимально серьёзно. По его оценке, в ближайшее время следует ожидать диверсионных и террористических акций — взрывов и вооружённых нападений как на территории Израиля, так и в самих США. Вассерман также подчеркнул, что на месте Дональда Трампа не стал бы поддаваться на провокации израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Как развивались события

Ситуация обострилась молниеносно. Ещё в конце рабочей недели американская и иранская делегации вели переговоры по ядерной программе, демонстрируя прогресс и обмениваясь рукопожатиями. Однако в выходные дни Израиль совместно с США нанесли удары по Тегерану. Погибли верховный лидер Хаменеи, секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур. О ликвидации Хаменеи первым объявил лично Трамп, затем информацию подтвердили иранские государственные СМИ. Правительство Ирана ввело сорокадневный траур. КСИР объявил о начале «самой ожесточённой наступательной операции» в истории иранского сопротивления — ракетные удары были нанесены по американским военным базам на Ближнем Востоке. Жертвы среди мирного населения Ирана исчисляются сотнями.

Просчёт Вашингтона

Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев указал, что истинной причиной нападения стали не опасения из-за ядерной программы, а иранские запасы нефти и газа. По его мнению, Трамп допустил стратегическую ошибку, сделав ставку исключительно на воздушную операцию. Запасы ракет у коалиции истощаются, а поставить Иран на колени не удалось. К наземной фазе Штаты при этом не готовы. Юнашев также отметил, что Вашингтон грубо просчитался в понимании психологии противника, рассчитывая, что гибель духовного лидера дестабилизирует страну. Ставка на наследника династии Пехлеви тоже не сработала — после того как тот выразил сожаление лишь о погибших американских военных, проигнорировав иранские жертвы, его поддержка внутри страны упала до нуля. Особый репутационный удар по всей операции нанесло попадание в школу для девочек. Фотографии более полутора сотен детских могил, распространённые иранской стороной, вызвали шок даже у самых хладнокровных наблюдателей.

