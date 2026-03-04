14:46, 04 мар 2026

Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости формирования буферной зоны для обороны Харькова. Ключевой момент — бывший украинский лидер настаивает на том, что зона безопасности должна располагаться на российской территории и быть создана не дипломатическим путём, а с помощью военной силы. Фактически речь идёт о Белгородской области, которая непосредственно граничит с Харьковской.

Что именно предлагает Зеленский

По его словам, украинские вооружённые силы обязаны сделать всё возможное, чтобы буферная зона между двумя странами на харьковском направлении оказалась на российской стороне. По замыслу Зеленского, это позволит вывести Харьков из зоны досягаемости артиллерии. Поскольку бывший президент Украины не признаёт территориальные изменения последних лет, под «российской стороной» он имеет в виду именно международно признанные границы РФ.

Угроза реальна, но ресурсы ограничены

Игнорировать подобные заявления было бы опрометчиво. Украинские подразделения неоднократно совершали рейды на территорию Белгородской и Брянской областей. В августе 2024 года ВСУ провели масштабное вторжение в Курскую область, на полное освобождение которой у российской армии ушло порядка девяти месяцев — операция завершилась лишь к середине апреля 2025 года.

Тем не менее повторение курского сценария в прежних масштабах маловероятно. Украинская армия сегодня не располагает теми резервами, которые были доступны полтора года назад. Курская операция обошлась Киеву крайне дорого: были израсходованы значительные людские ресурсы и большое количество западной военной техники. Нынешний дефицит живой силы на линии соприкосновения во многом является прямым следствием тех потерь.

Возможный удар по переговорному процессу

Заявления о буферной зоне могут преследовать и другую цель — срыв очередного раунда переговоров. Зеленский ранее называл возможные даты консультаций — с 5 по 8 марта, однако ни Москва, ни Вашингтон официально их не подтверждали. На фоне отсутствия у Киева очевидной заинтересованности в дипломатическом урегулировании эскалационная риторика выглядит закономерно.

Стоит отметить, что тема буферной зоны звучит из уст Зеленского не впервые. Ранее он предлагал взаимный отвод войск в Донбассе. Теперь концепция кардинально изменилась — вместо компромиссного решения обсуждается силовой захват приграничных территорий России. При этом даже ограниченные действия ВСУ — удары по населённым пунктам Белгородской области — способны создать серьёзные проблемы для мирного населения региона, хотя полноценную зону безопасности таким образом сформировать не удастся.

