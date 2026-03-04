14:54, 04 мар 2026

Депутат Государственной думы, генерал Андрей Гурулёв поставил прямой вопрос о целесообразности специальной военной операции в случае, если её итогом не станет полное исключение ядерной угрозы у российских границ. Своё мнение парламентарий высказал в комментарии для телеграм-канала «Сигнал», ссылаясь на данные Службы внешней разведки России о планах Великобритании и Франции по содействию Киеву в получении ядерного оружия.

Что сообщает разведка

По информации СВР, Лондон и Париж ведут активную проработку вариантов передачи Украине ядерного оружия, технологий его производства, а также средств доставки. Речь идёт о качественно новом уровне вовлечённости европейских столиц в конфликт. Ранее, в 2022 году, Владимир Зеленский уже озвучивал намерение пересмотреть безъядерный статус страны, что было расценено Москвой как серьёзный стратегический сигнал.

Позиция Гурулёва

По словам генерала, специальная военная операция изначально строилась на логике предотвращения стратегической угрозы. Украина сама обозначила вектор движения в сторону ядерного вооружения, и проигнорировать это было невозможно. Однако теперь, когда к этой теме возвращаются уже с участием ведущих европейских держав, ситуация приобретает иной масштаб.

Гурулёв обращает внимание на ключевой риск: если конфликт окажется заморожен, а Россия ограничится демонстрацией переговорной гибкости, параллельно с этим военно-технологическое насыщение Украины продолжится. В таком сценарии время начинает работать против российской стороны, а любая пауза без устранения коренных причин превращается в подготовку к новому, более масштабному кризису.

О чём предупреждает депутат

Главная задача, по мнению Гурулёва, состоит в том, чтобы исключить саму возможность появления у границ России инструмента стратегического шантажа. Речь не о временных договорённостях, а о создании такой архитектуры безопасности, при которой ни Киев, ни Лондон, ни Париж, ни Вашингтон не смогут даже теоретически рассматривать сценарий ядерного давления на Москву.

Если спустя годы Украина всё же получит качественно иной военный статус, возникнет закономерный вопрос о том, ради чего всё начиналось, подчеркнул парламентарий. Начатое должно быть доведено до результата, исключающего реванш и угрозу, — не до формальных соглашений, а до реальных и необратимых гарантий.

Генерал также адресовал предупреждение западным партнёрам: если кто-то рассчитывает использовать переговорный процесс как прикрытие для наращивания военного потенциала Киева, то ему следует учитывать, что Россия способна делать выводы и принимать решения на основе холодного расчёта, а не эмоций.

