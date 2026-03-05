Жесткая подстава: Аферист притворился «тестем» генерала Алаудинова и козырял фото с Героем России

09:24, 05 мар 2026

В расположение полка «Ахмат» доставили очередную партию гуманитарного груза. Генерал Апти Алаудинов, как это принято, сделал общее фото с теми, кто привёз помощь. Среди попавших в кадр оказался пожилой мужчина в гражданской одежде, который впоследствии стал представляться «тестем» Героя России. Как выяснилось позднее, реальный тесть Алаудинова скончался несколько лет назад, а человек на снимке — самозванец, использовавший встречу для личных целей.

История всплыла буквально следом за другим скандалом: «военкор» полка «Ахмат» Михаил Негматов демонстрировал поддельную награду «Вагнера» перед депутатами Государственной Думы и кадровыми офицерами. Теперь внимание Z-каналов, которые ведут действующие бойцы, переключилось на новый случай.

Фото и видео, которые вызвали вопросы

На снимке Алаудинов стоит в центре, слева — мужчина в камуфляже с генеральскими погонами, справа — тот самый пожилой человек в штатском. В появившемся позже видеоролике этот же штатский уже сидит за столом в форме генерал-лейтенанта в компании двух десятков людей. Перед собравшимися выступает мужчина с крашеными волосами, чья грудь увешана наградами. Он рассказывает, что в 60 лет добровольно отправился на фронт и якобы служил в полку Алаудинова под Бахмутом. Затем оратор указывает на пожилого человека и называет его «тестем нашего дорогого генерала», попутно сообщая, что регулярно добивается личной встречи с Владимиром Путиным и из аппарата президента ему якобы обещали аудиенцию.

Кто такой Андрей Ростовский

Выступавшим оказался Андрей Ростовский — человек, именующий себя председателем ассоциации ветеранов боевых действий «Герои Отечества» и ректором Академии квантового сознания. По его собственным словам, в декабре 2023 года он заключил контракт в Университете спецназа в Гудермесе. Тогда же через знакомого журналиста Ивана Кононова он опубликовал открытое письмо президенту с призывом поддержать создание организации «настоящих патриотов»-писателей. Кононов охарактеризовал Ростовского как человека, который «всегда жил с размахом» — большой дом, дорогой автомобиль, широкий круг друзей и внимание женщин.

Расследование «Латыша»

Историю детально разобрал руководитель курсов тактической медицины с позывным «Латыш». По результатам его проверки стало известно следующее: Ростовский действительно имеет генеральское звание, однако казачье, и контракт он подписал. Но после прибытия на полигон 9 января 2024 года он начал добиваться удостоверения ветерана боевых действий, ссылаясь на возраст и состояние здоровья. Вскоре Ростовский попал в больницу, а после выписки, по свидетельствам очевидцев, изображал тяжелобольного и с трудом передвигался по территории полигона. В итоге его отправили из подразделения.

Командир «Аид» расставил точки

Старший лейтенант Бекхан Юнусов, легендарный снайпер с позывным «Аид», ныне командир группы спецназа «Ахмат», подтвердил: человек по фамилии Ростовский никогда не выполнял боевых задач в составе спецназа и отсутствует в информационной системе Министерства обороны. Его форма и награды относятся к казачьей организации и не имеют отношения к Вооружённым силам России. Что касается «тестя» Алаудинова — это аферист, который воспользовался поводом передачи гуманитарной помощи, а теперь прикрывается именем Героя России.

«Ваши попытки прилипнуть к боевой славе спецназа „Ахмат“ не останутся без внимания и ответа. Человек, назвавшийся тестем Апти Ароновича Алаудинова, будет отвечать по всей строгости. Вы аферисты», — заявил «Аид».

Реакция Ростовского

Уходить в глухую оборону Ростовский не стал. После того как история разлетелась по социальным сетям, он заявил о «кибератаке» со стороны противника, назвав критиков «гнилыми троллями-хейтерами». Более того, он опубликовал интервью, в котором пообещал бороться с «ряжеными участниками СВО, примазывающимися к подвигу». Фактически объявив борьбу с тем, чем, по мнению бойцов, занимается сам.

В Telegram существует канал «Доска позора», где ветераны систематически выявляют подобных самозванцев. За год работы канала, по имеющимся данным, ни по одному из разоблачённых случаев уголовное дело возбуждено не было.

