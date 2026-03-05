Все новости Уфы и Башкортостана
После «Северных потоков» — «Турецкий»: Путин заявил о подготовке Киевом новых диверсий на газопроводах

09:28, 05 мар 2026

Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным назвал нападение украинских беспилотных катеров на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море террористической атакой. По словам президента, подобные инциденты происходят далеко не впервые.

Что произошло с танкером

Вечером 3 марта агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о возгорании российского танкера «Арктик Метагаз», перевозившего сжиженный природный газ. Последний сигнал с судна поступил в понедельник — на тот момент оно находилось вблизи берегов Мальты. Танкер включён в санкционные списки США и Великобритании из-за предполагаемого участия в экспорте российского СПГ в обход западных ограничений.

Министерство транспорта России подтвердило факт нападения. По данным ведомства, удар нанесли украинские безэкипажные катера, стартовавшие с побережья Ливии. Атака произошла в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Совместными усилиями мальтийских и российских спасательных служб удалось эвакуировать всех 30 членов экипажа — граждан России. Москва официально квалифицировала инцидент как акт международного терроризма и морского пиратства.

Угроза газопроводам

Помимо оценки атаки на танкер, Путин затронул ещё одну тему — возможные диверсии на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». Президент заявил, что российские спецслужбы располагают сведениями о подготовке Киевом при содействии западных разведок операции по подрыву обоих трубопроводов. Глава государства провёл прямую параллель с уничтожением «Северных потоков» и отметил, что турецкая сторона уже проинформирована об угрозе.

«Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», — подчеркнул Путин.

Оба газопровода проходят по дну Чёрного моря и обеспечивают поставки российского газа в Турцию и далее в страны Южной Европы. В случае их повреждения последствия затронут энергоснабжение сразу нескольких государств.

Жесткая подстава: Аферист притворился «тестем» генерала Алаудинова и козырял фото с Героем России

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
