Россия держит козырь против Украины на море. Киев не сможет ответить. Но карта ещё не разыграна

Третьего марта в Средиземном море, вблизи территориальных вод Мальты, было совершено нападение на российское судно «Арктик Метагаз», перевозившее природный газ. Атаку подтвердило Министерство транспорта России. По данным ведомства, удар нанесли беспилотные надводные аппараты, запущенные с побережья Ливии. На борту газовоза, следовавшего из Мурманска с грузом, оформленным в соответствии с международными нормами, находились 30 российских моряков.

Спасательная операция

Благодаря слаженной работе российских и мальтийских экстренных служб весь экипаж удалось эвакуировать. Все 30 граждан России, находившихся на борту, в безопасности. Министерство транспорта подчеркнуло, что спасательная операция прошла оперативно и без потерь.

Прецедент уже был

Нападение на «Арктик Метагаз» — не первый подобный инцидент. В конце 2025 года украинская сторона провела серию атак на танкеры, направлявшиеся к российским берегам. Тогда Москва ответила ударом по турецкому судну с электрогенераторами в порту Черноморска. После этого нападения на торговые суда на какое-то время прекратились, а Киев начал дистанцироваться от подобных операций. Однако атака в Средиземном море показывает, что пауза оказалась недолгой.

Блокада возможна, но невыгодна

Эксперты отмечают, что у России есть технические возможности для полного перекрытия морских поставок через украинские порты — Одессу, Черноморск и дунайские терминалы. Однако, как указывают авторы Telegram-канала «Ватфор», полностью исключить ответные действия украинской стороны невозможно. Введение блокады с высокой вероятностью парализует морское сообщение на Чёрном море в обоих направлениях.

До сих пор соблюдался негласный баланс: Москва предпочитала точечные ответные меры, не переходя к тотальному закрытию акватории. Логика проста — издержки от потери отдельных старых судов оцениваются как меньшие по сравнению с последствиями взаимной блокады.

Что потеряет Россия

Через Новороссийск проходит порядка восьми-девяти процентов российского нефтяного экспорта, основным получателем которого является Турция. Морские перевозки в целом обеспечивают от двух третей до трёх четвертей экспорта нефти и около трети всего углеводородного экспорта страны. При необходимости эти объёмы могут быть перенаправлены на альтернативные порты, хотя логистика заметно усложнится.

Отдельный вопрос — зерновой экспорт, который идёт преимущественно через черноморские порты. Впрочем, Россия и без того периодически ограничивает вывоз зерна в неурожайные годы, и влияние этого фактора на бюджет оценивается как незначительное. Неудобства — да, катастрофа — нет.

Чего ждать сейчас

По оценкам экспертов, полная морская блокада Украины после нынешнего инцидента маловероятна. Более реалистичный сценарий — новые точечные удары по портовой инфраструктуре украинской стороны. Москва, судя по всему, по-прежнему считает, что стратегия дозированного ответа остаётся более рациональной, чем эскалация до полного перекрытия морских путей в Чёрном море.

