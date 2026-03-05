«Америка всё»: политолог Кот объяснил, почему ближневосточный провал станет приговором для Трампа

09:38, 05 мар 2026

Провал американской политики на Ближнем Востоке способен похоронить не только внешнеполитические амбиции Дональда Трампа, но и его власть внутри страны. Такой прогноз озвучил политолог, кандидат философских наук Юрий Кот в эфире телеканала «Царьград», уместив свой вердикт в два коротких слова — «Америка всё».

Одержимость славой и новые конфликты

По словам эксперта, нынешний хозяин Белого дома движим жаждой власти и признания. Денежный вопрос для Трампа давно решён, а вот стремление к величию, по мнению Кота, приобрело почти мессианский характер. Результат этой одержимости — всё новые очаги напряжённости и кровопролития на международной арене. Политолог убеждён, что именно эта линия поведения запустила процесс раскола внутри самой трамповской коалиции.

В качестве наглядного примера Кот привёл американского журналиста Такера Карлсона. Во время предвыборной кампании тот открыто поддерживал Трампа, однако теперь жёстко критикует его курс. Карлсон напоминает: избиратели голосовали за возвращение Америке величия, а не за эскалацию военных конфликтов. Люди отдавали голоса за мирное развитие, а получили ковровые бомбардировки и похищения лидеров суверенных государств — в чём здесь величие, задаётся вопросом журналист.

Враги не упустят момент

Юрий Кот подчеркнул, что у действующего президента США достаточно политических противников, и все они внимательно следят за происходящим. При первой же возможности оппоненты воспользуются промахами республиканской администрации, чтобы создать Трампу серьёзные проблемы во внутренней политике. Демократическая партия, по оценке эксперта, уже получила полный набор козырей. Экономические показатели ухудшаются, потребительские цены растут, а бюджетные расходы увеличиваются — то есть происходит именно то, за что республиканцы в своё время сами беспощадно критиковали демократов.

Политолог также обратил внимание на то, что внешняя политика Вашингтона всё больше напоминает комикс с единственным супергероем по имени Трамп. Подобная подача рассчитана на аудиторию с упрощённым восприятием мира. Однако в Соединённых Штатах есть и мыслящие люди, которые неизбежно начнут задавать неудобные вопросы. Ответов на них у администрации Трампа и республиканского истеблишмента, по мнению Кота, не найдётся.

Политическое будущее в топке

Отдельно эксперт высказался о ближайшем окружении президента — вице-президенте Вэнсе, госсекретаре Рубио и других соратниках. Все они, считает Кот, сжигают собственное политическое будущее, поддерживая агрессивный курс. Общество в целом не принимает откровенных «ястребов», поскольку большинство людей по своей природе тяготеют к гуманизму. Расплата за нынешние решения, уверен политолог, неизбежна.

Подводя итог, Юрий Кот отметил, что Трамп в конечном счёте оказался ничем не лучше своего предшественника Джо Байдена. У обоих хватает политических перекосов, просто они разного свойства. Эта ситуация, по мнению аналитика, лишь подтверждает глубокий кризис американской демократии и политической системы в целом. Механизм отрицательной селекции раз за разом выводит на вершину власти людей, далёких от адекватного управления. А молодое поколение политиков, воспитанное этими же лидерами, выглядит ещё менее убедительно. Ни Вэнс, ни Рубио не пытаются противостоять разрушительному курсу, поскольку сами являются его продуктом. Для них существует лишь один путь — величие любой ценой. Попробовать стать просто нормальным, вменяемым государством Америка не готова. А значит, резюмирует Кот, — «Америка всё».

