«Русские витязи» напугали «боевых пингвинов» НАТО: в Норвегии паника. Один шаг до дуэли

09:43, 05 мар 2026

Над Баренцевым морем произошла очередная воздушная встреча российских и натовских военных самолётов. Американское издание Military Watch Magazine сообщило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс в сопровождении истребителей Су-35 из состава пилотажной группы «Русские витязи» выполняли полёт в нейтральном воздушном пространстве. Норвежская сторона в ответ объявила тревогу и подняла на перехват истребители пятого поколения F-35A — те самые машины, которые на Западе неофициально прозвали «боевыми пингвинами».

Чем всё закончилось

До какого-либо реального противостояния дело не дошло. Самолёты обеих сторон какое-то время находились в воздухе параллельно, после чего разошлись по своим маршрутам. Ни одна из сторон не допустила провокационных действий. Тем не менее в западных СМИ эпизод вызвал заметный резонанс — главным образом из-за того, что сопровождение обеспечивали лётчики знаменитой пилотажной группы, а сами Ту-95мс активно применяются Россией в ходе украинского конфликта.

Что говорят эксперты

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов считает, что ничего экстраординарного не произошло. По его словам, Норвегия могла использовать ситуацию для тренировки собственной системы ПВО. «Полёты выполняют для идентификации и подтверждения того, что их видят. Также проверяют, что самолёты летят в определённом порядке», — пояснил Попов изданию aif.ru. Фактически обе стороны извлекли пользу из ситуации: российские экипажи отработали маршрут, а норвежские военные проверили готовность своих систем обнаружения и реагирования.

Когда это случилось

Точная дата инцидента не называется. Последний раз Минобороны России официально сообщало о полёте Ту-95мс над Баренцевым морем 25 декабря 2025 года — тогда в сопровождении шли палубные истребители Су-33. НАТО и тогда поднимало свои самолёты по тревоге, однако всё ограничилось визуальным контактом. По словам военных экспертов, применение оружия в нейтральном воздушном пространстве является абсолютным табу для всех участников.

Подобные встречи в воздухе над Баренцевым морем происходят регулярно и укладываются в общую логику демонстрации военного потенциала. На фоне обострения отношений между Россией и НАТО каждая сторона стремится показать свою боеготовность — при этом не переходя черту прямого столкновения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
