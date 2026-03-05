Ракеты кончаются, курды наступают: Как война с Ираном пошла не по плану Вашингтона

09:54, 05 мар 2026

Шестые сутки войны на Ближнем Востоке обернулись для Вашингтона признанием провала первоначальных планов. Коалиция США, Израиля и европейских союзников перешла к наземной фазе конфликта с Ираном — тысячи курдских бойцов, по данным западных СМИ, пересекли иракско-иранскую границу. Тегеран в ответ заявил о готовности нанести удар по ядерным объектам Израиля. Об этом сообщают CNN, The New York Post, Fox News и иранское агентство Tasnim.

Шесть дней, которые потрясли Пентагон

Война началась с массированных ракетно-дроновых обстрелов, и каждый новый день повторял предыдущий. Американская группировка на Ближнем Востоке выпустила ракет больше, чем производит за целый год, — запасы противоракет к системам Patriot и другим комплексам ПРО стремительно истощаются. Материальный ущерб для коалиции уже предварительно оценивается в несколько десятков миллиардов долларов. В эту сумму входят уничтоженные радиолокационные станции, повреждённые военные базы, расходы на содержание авианосных групп и стоимость использованных боеприпасов. И это без учёта многомесячного развёртывания американской группировки в Персидском заливе, которое велось задолго до начала активных боевых действий.

Иран заблокировал Ормузский пролив — ключевую артерию мировой нефтеторговли. Параллельно наносились удары по ближневосточным дата-центрам и нефтеперерабатывающим заводам, что ставит под угрозу всю региональную энергетическую инфраструктуру и несёт прямые риски для нефтедоллара. Глава Пентагона был вынужден признать: иранские беспилотники типа «Шахед» оказались значительно опаснее, чем предполагалось. Примечательно, что за четыре года конфликта на Украине американские военные постоянно фиксировали применение аналогичных дронов против зенитных ракетных комплексов Patriot, однако извлечь из этого опыта практические выводы так и не сумели.

Белый дом ищет виноватых

Администрация Дональда Трампа открыто назвала ответственных за текущие трудности. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на протяжении четырёх лет страной руководил «очень глупый и некомпетентный лидер», который бесплатно передавал лучшее американское вооружение Украине. Таким образом, экс-президент Джо Байден и Владимир Зеленский были публично объявлены главными виновниками сложившейся ситуации с дефицитом вооружений. Формально Вашингтон признал провал изначальной стратегии и теперь лихорадочно ищет способ выйти из конфликта с минимальными репутационными потерями.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Кейн попытался сгладить картину цифрами: по его словам, запуски баллистических ракет Ираном сократились на 86 процентов, а ударных беспилотников — на 73 процента. Он также сообщил об уничтожении более двадцати иранских военных кораблей и анонсировал переход к углублённым ударам по иранской территории. Однако буквально за сутки до этого другие представители военного ведомства рапортовали об уничтожении «всего иранского флота из двенадцати кораблей» и снятии блокады Ормузского пролива, что тут же было опровергнуто. Цифры и заявления откровенно противоречили друг другу, создавая картину полной неразберихи.

Курды идут на Персию

Когда стало очевидно, что авиаудары не принесли ожидаемого результата, а убийство Верховного лидера Ирана и ряда высокопоставленных военачальников не заставило Тегеран вернуться за стол переговоров, в дело вступило ЦРУ. По данным CNN и The New York Post, американская разведка вела активные переговоры с курдскими лидерами о поставках оружия и координации совместных действий ещё со второго дня войны.

Израильский телеканал i24NEWS первым сообщил, что ещё 2 марта тысячи иракских курдов перешли границу и начали наступление на иранскую территорию. Замысел операции выглядит достаточно прямолинейно: вооружённые курдские формирования должны атаковать позиции Корпуса стражей исламской революции в западных провинциях Ирана, в районе Иранского Курдистана, и оттянуть на себя резервы противника. По сути, Вашингтон применил классический ливийский сценарий — коалиция наносит удары с воздуха, а наземные операции ведут местные вооружённые формирования. Республиканский телеканал Fox News со ссылкой на источник в администрации США вскоре подтвердил начало сухопутной фазы операции.

Тегеран, впрочем, назвал эти сообщения элементом психологической войны. Иранский источник в сфере безопасности опроверг информацию о массовом проникновении курдских боевиков, а агентство Tasnim указало, что подобные заявления стали следствием «неудач США и Израиля на местах». Тем не менее Корпус стражей исламской революции уже третьи сутки подряд наносит ракетные и беспилотные удары по позициям курдских формирований на территории Ирака — в качестве превентивных мер. Курдские новостные агентства поспешили дистанцироваться от конфликта, заявив, что не являются его стороной. К этой позиции присоединилось и центральное правительство в Багдаде.

Ядерный козырь Тегерана

На фоне нарастающего военного давления Иран разыграл самую серьёзную карту. Иранские государственные СМИ со ссылкой на правительство заявили: если США и Израиль будут добиваться смены режима, ракеты для «финального удара» будут направлены на ядерный реактор в Димоне и на всю региональную энергетическую инфраструктуру. Фактически Тегеран дал понять, что готов к эскалации до ядерного уровня, и подобное развитие событий может приблизить мир к глобальному конфликту.

Ирак в темноте

Тем временем соседний Ирак погрузился в энергетический блэкаут. Министерство электроэнергетики страны сообщило о внезапном прекращении поставок газа на электростанцию «Румейла» в провинции Басра, что привело к потере трёх тысяч мегаватт мощности и полному коллапсу энергосети. Стала ли причиной кибератака или удар иранских беспилотников — официальной информации пока нет. Нефтепровод Киркук — Джейхан, обеспечивающий транспортировку сырья из Иракского Курдистана в Турцию, возобновил работу после суточного простоя, однако причина перебоя также осталась невыясненной.

Отдельным дестабилизирующим фактором остаются шиитские ополчения «Хашд аш-Шааби», которые пока не вступили в активную фазу боевых действий. Шииты составляют около шестидесяти процентов населения Ирака, и Тегеран исторически располагает серьёзным влиянием на эту часть населения.

Что касается сирийских курдов, то, по информации военного корреспондента РИА Новости Сергея Шилова, американцы предлагали им принять участие в операциях против Ирана и вступить в бой с шиитскими ополченцами в Ираке. Руководство сирийских курдов отклонило это предложение, осознавая, что распыление сил приведёт к утрате автономии в Сирии под натиском радикальных группировок из Дамаска. Впрочем, ситуация может измениться: сирийские курды уже лишились контроля над нефтяными ресурсами — главным экономическим столпом их автономии. Если война затянется и разрастётся, предложения повоевать за деньги найдут неизбежный отклик среди тех, у кого не останется других источников дохода.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru