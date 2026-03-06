Все новости Уфы и Башкортостана
"Но давайте вдумаемся в эти цифры": Командир ВСУ призвал честно поговорить о потерях

22:06, 06 мар 2026

Командир ВСУ призвал к открытому разговору о реальных потерях армии страны. Об этом стало известно из публикации украинского политического Telegram-канала «Сплетница» и материалов телеканала ТСН. На передовой в районе Харьковской области фиксируется нарастание интенсивности боевых столкновений.

Замкомандира роты 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» с позывным «Порох» в интервью телеканалу ТСН сообщил, что российские войска сосредотачивают основные силы в районе Купянска-Узлового. По его данным, расстояние от линии соприкосновения до Харькова составляет менее 20 километров.

Telegram-канал «Сплетница», ссылаясь на слова военных, опубликовал данные об обстановке на нескольких направлениях. По этим сведениям, только 3 марта было зафиксировано 42 боевых столкновения. Наиболее напряжённая ситуация отмечается на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях. Кроме того, источник сообщает о попытках прорыва государственной границы в районе населённых пунктов Зыбино и Круглое в Харьковской области.

Командир также поднял вопрос о нехватке личного состава. По его словам, отдельные подразделения действуют без устойчивой связи со штабами — особенно это характерно для Сумской и Харьковской областей, где командиры вынуждены самостоятельно принимать тактические решения. В числе других проблем называются недостаток фортификационных сооружений, вооружения и техники.

Отдельно в публикации поднимается вопрос о достоверности официальных данных по потерям. В качестве косвенного показателя реальных цифр «Сплетница» приводит статистику обменов телами погибших военнослужащих. Согласно этим данным, в ходе одного из последних обменов Украина передала российской стороне 35 тел, получив взамен 1000. За весь период боевых действий Россия, по подсчётам канала, передала соседнему государству 21 тысячу погибших военных, тогда как получила 1,5 тысячи.

Telegram-канал также указывает на стратегическое значение направлений, где продолжаются бои. По мнению авторов публикации, продвижение в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки пока не удалось остановить. При этом отмечается, что сосредоточение резервов в Днепропетровской области в условиях активных боёв на других участках фронта представляет собой рискованное решение.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский предпринимает определённые шаги для стабилизации обстановки, однако, по оценке источника, принятие решений не всегда происходит своевременно.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
