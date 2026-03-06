Боевик ВСУ вышел на связь с фронта, чтобы сказать о "самом страшном": "Сел, и от тебя уже ничего не зависит"

22:10, 06 мар 2026

Украинские военные признают: беспилотники противника превратили любое передвижение на фронте в лотерею. Пехота сидит на позициях без еды и воды, артиллеристы пересели с грузовиков на пикапы, а санитарные потери выросли в десять раз. Об этом рассказывают сами бойцы ВСУ.

Военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ описал ситуацию на передовой. По его словам, российские беспилотники полностью изменили тактику действий на фронте — опасным стал каждый этап: выход на позицию, её удержание и отступление. Но особый страх вызывает передвижение на автомобиле.

«Когда уже сел в машину — не чувствую себя в безопасности вообще. На ногах ещё есть шанс: заскочил во двор, укрылся где-нибудь. А в машине — уже ни на что не влияешь», — говорит боец.

Тяжелее всего приходится пехоте, которая удерживает позиции без ротации. Причина не только в нехватке личного состава — любая попытка доставить подкрепление рискует закончиться его уничтожением ещё на подходе. Из-за постоянного контроля воздуха украинские гарнизоны порой остаются без еды и воды на несколько суток подряд — снабжение оказывается отрезано.

На аналогичные трудности указывают артиллеристы. Раньше подвоз боеприпасов был стандартной операцией: случаи уничтожения грузовиков на маршруте были единичными. Сейчас техника горит регулярно. Украинская сторона была вынуждена отказаться от «Уралов» в пользу пикапов. Решение вышло вынужденным: грузоподъёмность резко упала, количество рейсов — выросло. Каждый дополнительный выезд — дополнительный риск. Но хотя бы появился шанс проскочить незамеченным.

Альтернативой стали роботизированные платформы для доставки грузов. Их грузоподъёмность ещё ниже, и они тоже регулярно выводятся из строя. Потеря техники без экипажа — это, конечно, меньшая трагедия, чем гибель людей. Но результат одинаков: артиллеристы остаются без снарядов. Решения этой проблемы украинская сторона пока не нашла.

Отдельная беда — санитарные потери, которые, по словам командира первого отдельного штурмового полка Дмитрия Филатова с позывным «Перун», выросли в десять раз по сравнению с летними месяцами. Речь идёт не о боевых ранениях, а о болезнях: бойцы проводят сутки в окопах и блиндажах при отрицательных температурах. Разводить огонь нельзя — тепловая сигнатура тут же засекается дронами. Итог — обморожения и простудные заболевания. Нынешняя зима оказалась особенно суровой.

Единственное доступное средство согреться — химические грелки. В крайних случаях используются окопные свечи, хотя и они несут риск: дают копоть, способную выдать позицию.

На Гуляйпольском направлении российские войска, несмотря на недавние украинские контратаки, возобновили наступление. Силы концентрируются западнее и юго-западнее Гуляйполя. Параллельно предпринимаются попытки выйти на рубеж Верхняя Терса — Гуляйполе и охватить Ореховский район обороны с флангов. Украинская сторона в настоящее время сосредоточена на перегруппировке и формировании новой оборонительной линии, новых атак не предпринимая.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Telegram/ПолитНавигатор. Новости и аналитика