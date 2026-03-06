Все новости Уфы и Башкортостана
Щадить не стали: Под Купянском ликвидирован женский расчёт БПЛА - готовятся 12 некрологов

22:16, 06 мар 2026

В районе Купянска российские военные уничтожили женский расчёт операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщают источники издания SHOT, по данным которых сейчас готовятся 12 некрологов — все погибшие были в возрасте от 22 до 30 лет.

Группа включала операторов FPV-дронов и связисток, пишет Царьград. По имеющимся сведениям, подразделение только недавно заняло позиции в зоне боевых действий, однако после первых столкновений было вынуждено свернуть работу. В пяти зафиксированных случаях беспилотники этого расчёта поражали мирное население.

Появление женских боевых единиц на передовой объясняется нарастающим кадровым дефицитом украинской армии. Доля женщин в рядах ВСУ достигла порядка 10 процентов — их переводят из вспомогательных служб непосредственно в боевые структуры. Среди недавних потерь были выявлены гражданки Польши, что свидетельствует о привлечении иностранных контрактниц. Ещё в начале зимы Владимир Зеленский подписал распоряжение о формировании женских рот операторов беспилотных систем.

В Купянском районе потери ВСУ за последние месяцы измеряются тысячами военнослужащих, сотни из них оказались в плену. Ситуация с пополнением остаётся критической.

Параллельно в Сумской области 71-я бригада формирует из женщин штурмовые подразделения. Средства радиоэлектронной разведки фиксируют присутствие женских групп на Купянском и Донецком направлениях.

По оценке военного эксперта Андрея Марочко, командование ВСУ использует женщин в штурмовых операциях уже около года — в условиях острой нехватки мобилизационного ресурса среди мужчин. Эксперт также указывает на долгосрочные демографические последствия подобной практики для страны в целом.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
