Сводка с фронтов СВО 6 марта: Больница рухнула под ударами HIMARS – Что с русскими героями, оборонявшими центр Купянска

22:24, 06 мар 2026

Украинские реактивные системы залпового огня снесли здание центральной районной больницы в Купянске — одной из ключевых позиций русской обороны в городе. Несмотря на полное разрушение опорного пункта, военнослужащие, находившиеся внутри, выжили и продолжают удерживать позиции. Об этом сообщают военные аналитики и военные корреспонденты по итогам 6 марта.

Здание купянской центральной районной больницы, которое на протяжении нескольких месяцев служило одним из главных опорных пунктов русской обороны в городе, было полностью разрушено в результате массированного ракетного удара с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Несмотря на то что строение было снесено до основания, военнослужащие, державшие там оборону, сохранили боеспособность и вышли на связь.

«Сегодня пришли печальные известия из Купянска — та самая ЦРБ уничтожена под ноль», — сообщил телеграм-канал «Пионер запаса».

По данным авторов, после подтверждения уничтожения здания ряд источников поторопился объявить о гибели находившихся внутри бойцов. Однако, как выяснилось по итогам дня, личный состав выжил. Военнослужащие удерживают позиции в городе уже четыре месяца. Предпринятая украинскими подразделениями попытка воспользоваться ситуацией и немедленно занять разрушенный объект оказалась безуспешной.

Купянск по-прежнему остаётся так называемой серой зоной: украинские формирования сосредоточены непосредственно у городской черты и периодически проникают в город небольшими группами. Масштабного наступления с украинской стороны в этом направлении не ведётся — резервы сюда не перебрасываются. Позиционные бои продолжаются.

Обмен ударами

В течение суток украинская сторона предпринимала попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Севастополе: один из дронов взорвался во дворе жилого пятиэтажного дома. В результате поражения осколками пострадали девять человек, среди которых трое детей. Активное противодействие беспилотникам также велось в Херсонской зоне, в Брянской, Курской и Белгородской областях. Зафиксированы разрушения и пострадавшие.

В ночь на 6 марта русская армия нанесла ответные удары с применением барражирующих боеприпасов «Герань». По данным военного аналитика Михаила Звинчука, автора телеграм-канала «Рыбарь», за прошедшие сутки было поражено шесть энергетических подстанций противника, большинство из которых расположены в окрестностях Харькова. В Днепропетровской области под удар попал железнодорожный состав. Помимо этого, в порту Ильичевска Одесской области было атаковано судно под флагом Панамы.

Северный участок фронта

На всём протяжении северного участка продолжаются интенсивные боевые действия. Темп операций несколько снизился в связи с наступившей весенней распутицей.

В Сумской области сохраняется прежняя конфигурация боевого соприкосновения, существенных изменений в течение суток не зафиксировано ни с одной из сторон.

На Харьковском направлении группировка «Север» ведёт работу по очистке лесных массивов между населёнными пунктами Графское и Верхняя Писаревка. В районе Волчанских Хуторов отражена контратака украинского подразделения «Кракен». На Липцовском направлении зафиксировано продвижение в сторону села Весёлое с применением тяжёлых огнемётных систем. На Великобурлукском направлении идут бои в лесных массивах с тактическими успехами русской стороны. Об этом сообщает телеграм-канал «Два майора».

Восточнее, на Краснолиманском направлении, официально подтверждено освобождение села Яровая, расположенного в 13 километрах к северо-западу от Красного Лимана.

Южнее, в районе Константиновки, идут позиционные бои. По данным «Двух майоров», русские формирования ведут наступательные действия в районе Берестка и штурмуют юго-восточные окраины города. В лесных массивах к югу от Константиновки последовательно ликвидируются украинские опорные пункты. На Северском направлении, по информации военного корреспондента Евгения Лисицына, русские войска укрепляют позиции вблизи Фёдоровки Второй и продвигаются к каналу Северский Донец — Донбасс.

Южный участок фронта

На южном участке фронта обстановка меняется в пользу русской стороны более динамично. На Добропольском направлении противник вынужден признавать продвижение русских войск в Гришино. Севернее украинская сторона прогнозирует активизацию наступательных действий по мере улучшения погодных условий, сообщают «Два майора».

На Гуляйпольском направлении наступление продолжается. Боевые действия ведутся в окрестностях населённых пунктов Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса и Комсомольское. По оценкам военных аналитиков, интенсивность действий украинских формирований снизилась вследствие потерь в личном составе и технике: только за истекшие сутки уничтожено свыше десяти единиц бронетехники и автомобилей. На северном фланге этого направления потери противника зафиксированы в ходе ротации, отмечает Евгений Лисицын.

На юге Запорожской области существенных территориальных изменений не наблюдается. Фронт постепенно стабилизируется после периода хаотичных столкновений, характер боёв становится позиционным.

Новая награда для штурмовых подразделений

На фронте введён новый тип ведомственного знака отличия. Нагрудный знак «За штурм» выполнен в виде стилизованного щита с изображением двух автоматов и гренадёрской гранаты. К нему прилагается съёмный значок классности. Знак предусматривает систему сменных вставок с числовыми показателями, отражающими количество выполненных боевых задач.

По наблюдениям военного корреспондента Первого канала Дмитрия Кулько, военнослужащие восприняли новую награду положительно.

«Для тех, кто на своей шкуре знает тяжесть нынешних боёв, этот знак с сухими цифрами стоит наравне с самыми высокими орденами», — написал Кулько в своём телеграм-канале.

По его словам, количество таких награждений на фронте последовательно растёт по мере наращивания темпа наступательных действий.

