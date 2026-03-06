Вот это новости: Си начинает свою СВО? Китай сделал "ход конём", пока Трамп воюет с Ираном. Обнародован документ сверхважности

22:28, 06 мар 2026

В Китае опубликован проект плана социально-экономического развития на 2026–2030 годы. Документ содержит прямые предупреждения в адрес сил, поддерживающих независимость Тайваня, и фиксирует курс на воссоединение острова с материком.

Китай обнародовал проект пятилетнего плана развития на период с 2026 по 2030 год. Документ, опубликованный в Пекине, содержит положения, способные существенно изменить расстановку сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщают ряд российских изданий и международные наблюдатели.

Согласно тексту плана, китайские власти намерены наносить «решительные удары» по силам, выступающим за независимость Тайваня, сообщает Царьград. Внешнее вмешательство во внутренние дела страны, по заверению Пекина, встретит активное противодействие. Параллельно документ закрепляет продвижение повестки воссоединения с Тайванем в качестве одного из приоритетов уже в текущем году, характеризуя это как «великое дело» для китайской стороны.

Дополнительным сигналом служит запланированное увеличение оборонного бюджета КНР в 2026 году на 7%. Немецкое издание Bild ранее публиковало материалы, в которых называло ноябрь текущего года возможной датой начала военной операции против острова. По версии издания, этот срок привязан к промежуточным выборам в США, намеченным на начало осени, — в период предвыборной борьбы Вашингтону будет сложнее сосредоточить внимание на Тайване.

Журналист-международник Сергей Латышев указывает, что в октябре—ноябре в Китае запланирован пленум ЦК КПК, на котором, по его оценке, может быть принято решение по тайваньскому вопросу. По мнению автора, после последних выборов на острове вероятность мирного урегулирования значительно снизилась. Латышев также отмечает, что затягивание операции невыгодно Пекину: чем больше времени получит Тайбэй на подготовку, тем более масштабным и затяжным может оказаться возможное противостояние. К противодействию, по его словам, США могут привлечь Японию, военный потенциал которой последовательно наращивается.

Что касается последствий для России, аналитики фиксируют неоднозначность ситуации. С одной стороны, возможное отвлечение западных поставок вооружений на тихоокеанское направление способно повлиять на ситуацию на Украине. С другой — союзнический характер российско-китайских отношений предполагает взаимные обязательства сторон.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru