Вот это кадры! Удар возмездия: Иран бьёт наотмашь. А вот и "железный купол" Израиля. Трамп хотел совсем не так

22:35, 06 мар 2026

КСИР сообщил о применении баллистических ракет «Хайбер», «Хоррамшахр 4» и «Фатх». Американские военные признали нехватку средств противодействия иранским беспилотникам. Washington Post написала о передаче Россией разведданных Тегерану.

Иран нанёс удар по военным объектам США и Израиля. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции. Поводом для операции названа атака на школу в Минабе, унёсшая жизни детей.

В ходе удара были задействованы баллистические ракеты «Хайбер», «Хоррамшахр 4» и «Фатх». Зона поражения охватила объекты от Персидского залива до Тель-Авива. Очевидцы из израильской столицы опубликовали видеозаписи с фиксацией ракетных попаданий по военной инфраструктуре страны. На кадрах работа системы противовоздушной обороны визуально не прослеживается.

Помимо израильских объектов, Иран продолжает наносить удары по американским базам в регионе и нефтедобывающим объектам в странах Персидского залива.

По данным Washington Post, Россия передавала иранской стороне разведывательные сведения, включая данные о местонахождении военно-морских судов и авиации США на Ближнем Востоке. Источники издания охарактеризовали происходящее как масштабную операцию.

Параллельно издание The Atlantic сообщило о признании американскими военными проблем с противодействием иранским беспилотникам «Шахед». По данным источников в конгрессе США, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн подтвердили этот факт в ходе закрытого брифинга.

Российский военный обозреватель Сергей Колясников отметил, что развитие конфликта не соответствует первоначальным расчётам Вашингтона. По его оценке, Иран, длительное время избегавший прямого военного столкновения, с первых же суток перешёл к активным ответным действиям против США и Израиля.

Читайте также:

Вот это новости: Си начинает свою СВО? Китай сделал "ход конём", пока Трамп воюет с Ираном. Обнародован документ сверхважности
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
