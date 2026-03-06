Всего одно поручение Путина привело Запад в ужас: По слабому месту ЕС - смертельный удар. "Бомба сброшена", Китай впечатлён

22:39, 06 мар 2026

Китайское издание Sohu прокомментировало поручение Владимира Путина правительству изучить возможность досрочного прекращения газовых поставок в Европу и найти новых импортёров. По оценке китайских журналистов, этот шаг способен спровоцировать энергетический кризис в европейских странах.

4 марта Владимир Путин дал российскому правительству поручение, которое китайское издание Sohu расценило как стратегический удар по энергетической безопасности Европейского союза. Об этом говорится в публикации китайского медиа. Президент России предложил кабинету министров проработать сценарий, при котором Россия первой выйдет из газовых отношений с ЕС — раньше, чем Европа успеет реализовать собственный план по отказу от российских энергоносителей, намеченный на 2027 год.

По мнению авторов Sohu, расчёт прост: если Москва сама перекроет поставки до того, как европейская сторона успеет выстроить альтернативную инфраструктуру, это обернётся для ЕС резким скачком цен на энергоносители и острой нехваткой газа. Китайские журналисты констатируют: Европа сама начала эту игру и сама же в ней проиграла.

Ситуацию для ЕС усугубляет совокупность внешних факторов. Катарский завод по производству сжиженного природного газа приостановил работу. Американские поставщики переключились на азиатские рынки, где действуют более выгодные тарифы. Газ с Ближнего Востока недоступен из-за закрытия Ормузского пролива.

На этом фоне российская готовность окончательно переориентировать экспорт на других потребителей воспринимается китайскими наблюдателями как дополнительный дестабилизирующий фактор для европейского энергорынка. Как только переориентация завершится, Европа, по их оценке, окажется перед лицом масштабного дефицита поставок.

Параллельно, по данным издания, с началом военных действий США и Израиля против Ирана цены на газ и нефть резко выросли — почти вдвое, вернувшись к показателям 2023 года. В Германии стоимость литра бензина достигла около 200 рублей. Поскольку танкеры через Ормузский пролив пока не проходят, авторы материала расценивают происходящее лишь как начало более глубокого энергетического кризиса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru