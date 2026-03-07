22:17, 07 мар 2026

Февраль на Херсонщине опроверг представление о затишье на этом участке фронта. Пока основное внимание было приковано к другим направлениям, украинское командование методично перебрасывало живую силу на правый берег Днепра. Схема напоминала январскую подготовку к наступлению на стыке Днепропетровской и Запорожской областей: сосредоточение войск, накопление ресурсов, зондирование обороны. Однако российские артиллеристы и операторы беспилотников фиксировали передвижения противника ещё на этапе концентрации сил и наносили удары превентивно.

По оценкам аналитиков, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассматривал масштабную высадку на левый берег как приоритетную задачу. Логика операции была продиктована не столько военной необходимостью, сколько дипломатическим расчётом: захватить плацдармы в пойме Днепра до того, как линия боевого соприкосновения будет зафиксирована в рамках возможных мирных переговоров. Присутствие украинских подразделений на левобережье должно было стать козырем на переговорах с западными партнёрами.

Высадки закончились потерями

Под прикрытием информационного шума вокруг событий в районе Орестополя диверсионно-разведывательные группы ВСУ предприняли несколько попыток закрепиться на островах в дельте Днепра. Характер этих операций — небольшие группы на резиновых лодках — свидетельствовал не о масштабном наступлении, а о попытке обозначить присутствие. Сами украинские Telegram-каналы признавали, что речь шла о локальных вылазках без чётко поставленных боевых задач.

Результат оказался предсказуемым. Как сообщает канал «Днепровский Рубеж», основная часть украинских сил не смогла даже приблизиться к берегу — плотный артиллерийский огонь и непрерывная работа российских беспилотников исключали любое передвижение по воде без немедленного обнаружения и поражения. Те немногочисленные бойцы, которым удалось добраться до островных камышей, были ликвидированы в короткие сроки, не выполнив ни одной из поставленных задач.

Заброски диверсионных групп фиксировались со стороны Тягинки, Львово, Берислава и Херсона. По имеющимся данным, командование ВСУ размещает штабы и системы радиоэлектронной борьбы в жилых кварталах Херсона, используя гражданскую застройку в качестве прикрытия.

Дроны и контрбатарейная борьба

Параллельно с попытками высадки противник активизировал применение беспилотников — в частности, так называемых «птах Мадьяра», — нанося удары по гражданской инфраструктуре и целясь в господство над малыми высотами. Российская группировка «Днепр» наращивала собственные беспилотные силы в ответ. По имеющимся сведениям, связь в подразделениях поддерживается в том числе за счёт переоборудованных спутниковых терминалов.

Российская артиллерия продолжает работу по прибрежным районам Херсона — микрорайону Корабел, острову Карантинный, Центральному и Днепровскому районам, а также по Антоновке. Среди целей — вышки связи, антенны и установки РЭБ, в том числе размещённые в многоэтажных жилых домах.

Основное противостояние на островах и Кинбурнской косе сводится к контрбатарейной борьбе. ВСУ опираются преимущественно на натовскую ствольную артиллерию, российские подразделения — на реактивные системы, включая высокоточные. FPV-дроны противник применяет для устройства засад на подъездах к позициям и дистанционного минирования дорог.

Пропаганда и реальность

На фоне военных неудач украинские медиа распространили материалы о «бегстве российских войск с левого берега» и «обвале фронта». После того как реальная картина произошедшего стала очевидной, публикации на эту тему прекратились.

Контроль над островами и Кинбурнской косой, по данным источников, сохраняется за подразделениями группировки «Днепр». Бои в этом районе продолжаются ежедневно.

Тем временем, по имеющимся сведениям, российская сторона также рассматривает возможность форсирования Днепра. В связи с этим командование ВСУ приступило к ускоренному укреплению обороны Одессы и области: возводятся противотанковые рвы, минные поля и инженерные заграждения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru