Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Фронт рухнул, боевики разбегаются: Высадка ВСУ на острова под Херсоном обернулась катастрофой

Фронт рухнул, боевики разбегаются: Высадка ВСУ на острова под Херсоном обернулась катастрофой

22:17, 07 мар 2026

Февраль на Херсонщине опроверг представление о затишье на этом участке фронта. Пока основное внимание было приковано к другим направлениям, украинское командование методично перебрасывало живую силу на правый берег Днепра. Схема напоминала январскую подготовку к наступлению на стыке Днепропетровской и Запорожской областей: сосредоточение войск, накопление ресурсов, зондирование обороны. Однако российские артиллеристы и операторы беспилотников фиксировали передвижения противника ещё на этапе концентрации сил и наносили удары превентивно.

По оценкам аналитиков, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассматривал масштабную высадку на левый берег как приоритетную задачу. Логика операции была продиктована не столько военной необходимостью, сколько дипломатическим расчётом: захватить плацдармы в пойме Днепра до того, как линия боевого соприкосновения будет зафиксирована в рамках возможных мирных переговоров. Присутствие украинских подразделений на левобережье должно было стать козырем на переговорах с западными партнёрами.

Высадки закончились потерями

Под прикрытием информационного шума вокруг событий в районе Орестополя диверсионно-разведывательные группы ВСУ предприняли несколько попыток закрепиться на островах в дельте Днепра. Характер этих операций — небольшие группы на резиновых лодках — свидетельствовал не о масштабном наступлении, а о попытке обозначить присутствие. Сами украинские Telegram-каналы признавали, что речь шла о локальных вылазках без чётко поставленных боевых задач.

Результат оказался предсказуемым. Как сообщает канал «Днепровский Рубеж», основная часть украинских сил не смогла даже приблизиться к берегу — плотный артиллерийский огонь и непрерывная работа российских беспилотников исключали любое передвижение по воде без немедленного обнаружения и поражения. Те немногочисленные бойцы, которым удалось добраться до островных камышей, были ликвидированы в короткие сроки, не выполнив ни одной из поставленных задач.

Заброски диверсионных групп фиксировались со стороны Тягинки, Львово, Берислава и Херсона. По имеющимся данным, командование ВСУ размещает штабы и системы радиоэлектронной борьбы в жилых кварталах Херсона, используя гражданскую застройку в качестве прикрытия.

Дроны и контрбатарейная борьба

Параллельно с попытками высадки противник активизировал применение беспилотников — в частности, так называемых «птах Мадьяра», — нанося удары по гражданской инфраструктуре и целясь в господство над малыми высотами. Российская группировка «Днепр» наращивала собственные беспилотные силы в ответ. По имеющимся сведениям, связь в подразделениях поддерживается в том числе за счёт переоборудованных спутниковых терминалов.

Российская артиллерия продолжает работу по прибрежным районам Херсона — микрорайону Корабел, острову Карантинный, Центральному и Днепровскому районам, а также по Антоновке. Среди целей — вышки связи, антенны и установки РЭБ, в том числе размещённые в многоэтажных жилых домах.

Основное противостояние на островах и Кинбурнской косе сводится к контрбатарейной борьбе. ВСУ опираются преимущественно на натовскую ствольную артиллерию, российские подразделения — на реактивные системы, включая высокоточные. FPV-дроны противник применяет для устройства засад на подъездах к позициям и дистанционного минирования дорог.

Пропаганда и реальность

На фоне военных неудач украинские медиа распространили материалы о «бегстве российских войск с левого берега» и «обвале фронта». После того как реальная картина произошедшего стала очевидной, публикации на эту тему прекратились.

Контроль над островами и Кинбурнской косой, по данным источников, сохраняется за подразделениями группировки «Днепр». Бои в этом районе продолжаются ежедневно.

Тем временем, по имеющимся сведениям, российская сторона также рассматривает возможность форсирования Днепра. В связи с этим командование ВСУ приступило к ускоренному укреплению обороны Одессы и области: возводятся противотанковые рвы, минные поля и инженерные заграждения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Всего одно поручение Путина привело Запад в ужас: По слабому месту ЕС - смертельный удар. "Бомба сброшена", Китай впечатлён

Читайте также:

Всего одно поручение Путина привело Запад в ужас: По слабому месту ЕС - смертельный удар. "Бомба сброшена", Китай впечатлён
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Херсон на грани большой битвы, под Запорожьем хитрые уловки уже не помогают: военкоры честно рассказали, что творится на СВО 25 декабря 2024 года
Россия/мир
Херсон на грани большой битвы, под Запорожьем хитрые уловки уже не помогают: военкоры честно рассказали, что творится на СВО 25 декабря 2024 года
«Нужна красивая картинка»: Сырский снимает подразделения с Харьковского направления и перебрасывает под Курск — ВСУ не хватает резервов
Россия/мир
«Нужна красивая картинка»: Сырский снимает подразделения с Харьковского направления и перебрасывает под Курск — ВСУ не хватает резервов
«Линия фронта будет дышать»: Полковник Ходаренок рассказал, когда ждать перелома в СВО — все подвязано к одной дате
Россия/мир
«Линия фронта будет дышать»: Полковник Ходаренок рассказал, когда ждать перелома в СВО — все подвязано к одной дате
Россия готовит мощный кулак для атаки: украинские чиновники заметили странности в действиях ВС РФ и запаниковали — такого раньше не было, пора сдавать Запорожье
Россия/мир
Россия готовит мощный кулак для атаки: украинские чиновники заметили странности в действиях ВС РФ и запаниковали — такого раньше не было, пора сдавать Запорожье


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен