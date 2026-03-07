"Жесточайший удар Путина за терроризм": Одесса отрезана от Чёрного моря. Румыния и Польша в ужасе. Уничтожен крупнейший НПЗ в Европе

22:22, 07 мар 2026

Ночью 7 марта 2026 года Вооружённые силы России провели один из крупнейших комбинированных ударов по украинской инфраструктуре с начала года. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева и других источников, удары охватили энергосистему, военную логистику и портовую инфраструктуру от Харькова до Одессы. Об этом сообщают украинские и пророссийские каналы.

В ночь с 6 на 7 марта 2026 года Украина подверглась одному из наиболее масштабных ракетно-дроновых ударов с начала текущего года. Российские вооружённые силы атаковали одновременно энергетическую инфраструктуру, военные объекты, железнодорожные узлы и портовые терминалы в десятках городов — от западных областей до восточного Харькова. Масштаб операции вызвал обеспокоенность в соседних странах: в Румынии и Польше зафиксировали видеокадры с многометровыми столбами огня на территории Украины.

Состав удара

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ходе атаки было применено не менее 47 крылатых ракет «Калибр», четырёх гиперзвуковых ракет «Циркон» и 13 оперативно-тактических ракет «Искандер». Дополнительно использовано от 500 до 600 ударных беспилотников типа «Герань» различных модификаций — точное их число на момент публикации не установлено.

Энергетика под угрозой

Одной из ключевых целей стала Днестровская гидроэлектростанция в Черновицкой области, расположенная у границы с Молдавией. По данным Лебедева, гидроузел выведен из строя, что повлекло нарушения в энергобалансе приграничных районов. Особую региональную значимость удара подчёркивает то обстоятельство, что Днестровская ГЭС поставляла электроэнергию не только в Черновицкую область, но и в энергосистемы соседних государств — прежде всего в Румынию.

Ладыжинская ТЭС в Винницкой области — один из опорных объектов энергоснабжения центральной части Украины — получила не менее пяти попаданий крылатых ракет. В Киеве удары пришлись на ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, где вспыхнули сильные пожары, причинив, по имеющимся сведениям, критический ущерб оборудованию. В Днепропетровске возгорание оказалось настолько интенсивным, что более 350 пожарных не могли справиться с огнём на протяжении четырёх часов.

Удары также затронули Сумскую и Черниговскую области, где целями стали объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающие транзит резервов и техники с севера страны. На западном направлении — в том числе во Львове — под удар попали железнодорожные узлы, локомотивный парк и ремонтные мощности, через которые проходит основной поток западной военной помощи.

Крупнейший НПЗ Европы

Директор «Нафтогаза» в беседе с изданием Financial Times сообщил, что в результате одного из ударов загорелся резервуар, содержавший 75 000 кубометров нефти. Тушить объект пришлось на протяжении десяти дней. По имеющимся данным, пожар охватил крупнейшее нефтяное месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Европе — диаметр очага возгорания был сопоставим с площадью футбольного поля. Предположительно, речь идёт об объекте на территории Западной Украины, где также расположено одно из наиболее значимых подземных газохранилищ, из которого страны ЕС получают топливо для частичной компенсации сокращения российских поставок.

Военные объекты

На юге Винницкой области был нанесён удар по военному тренировочному полигону с артиллерийской техникой — по объекту применили большое количество беспилотников «Герань» и не менее шести ракет «Калибр». В Коростене Житомирской области четыре гиперзвуковые ракеты «Циркон» поразили локомотивное депо, предположительно использовавшееся для хранения тяжёлой техники и артиллерийских систем в подземных цехах. В Харькове три ракеты «Искандер-М» ударили по объекту, где, по предварительным данным, сосредотачивалось крупное подразделение ВСУ, готовившееся к переброске в направлении Волчанска.

Одесса и портовая инфраструктура

Удар по Одессе пришёлся на терминал компании «Бруклин-Киев Порт» — оператора контейнерного терминала на причалах № 42–43. По данным агентурных источников, в течение двух предшествующих суток на терминале производилась разгрузка военных грузов с участием иностранных военнослужащих, говоривших на немецком языке. По имеющимся сведениям, на момент удара в терминале находилось около 30 ракет, описанных очевидцами как «длинные, около пяти метров, тёмно-зелёного или чёрного цвета».

Также удар затронул подразделение пограничников в порту, где в тот момент находилось до десяти иностранных военных и около 15 военнослужащих ВСУ. После взрывов к порту выехало не менее десяти машин скорой помощи, в воздух поднялись два эвакуационных вертолёта, улетевших в западном направлении — в сторону Румынии.

В результате атаки большинство судов оперативно вышли в нейтральные воды, фактически прекратив заход в порт из-за резкого роста страховых ставок. Комментаторы в украинских социальных сетях расценили произошедшее как ответ российской стороны на предшествующую атаку ВСУ против российского газовоза в Средиземном море.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru