22:27, 07 мар 2026

Российские войска активизировались сразу на нескольких направлениях. На Харьковском участке после более чем полутора лет позиционных боёв началось движение на Липцы. Противник бросает спецназ в контратаки, однако ситуацию переломить не может.

После пятисот с лишним суток изнурительного позиционного противостояния один из наиболее застывших участков российско-украинского фронта внезапно пришёл в движение. 7 марта 2026 года поступают сообщения сразу о нескольких переломных моментах: «мёртвый фронт» у Липцов ожил, российские войска прорвались через государственную границу в Сумской области, а украинская сторона бросила спецназ и наёмников в попытке удержать инициативу.

Восток: противник уходит и окапывается

На Гуляйпольском направлении группировка войск «Восток» продолжает наступление в западном и северо-западном направлениях. По данным военных волонтёров канала «Два Майора», подразделения 36-й, 5-й и 35-й общевойсковых армий ведут штурмовые действия сразу с трёх направлений — в сторону Верхней Терсы и Воздвижевки.

Военный эксперт Константин Машовец фиксирует, что за последнюю неделю российская армия продвинулась в среднем на 1–1,5 километра западнее и юго-западнее Гуляйполя. Отдельные штурмовые группы уже зафиксированы западнее Зализнычного — населённого пункта, за который сейчас идут активные бои.

Украинские формирования при этом отказались от активных наступательных действий и перешли к укреплению позиций. По показаниям взятого в плен полковника ССО ВСУ Владимира Антонюка, противник сосредоточился на перегруппировке и выстраивании новой линии обороны в районах Александровки, Коломийцев и Великомихайловки. Попытки контратаковать на северном фланге группировки успехом не увенчались: 82-я и 92-я отдельные штурмовые бригады, а также 425-й отдельный штурмовой полк ВСУ понесли значительные потери, так и не добившись результата.

Полковник, тем не менее, предупреждает: дальнейшее продвижение российских сил без полной зачистки Терноватого — населённого пункта, оказавшегося в «серой зоне» после украинской контратаки, — чревато фланговым ударом с учётом существенного сосредоточения украинских сил на этом участке.

Центр: новые прорывы и уничтожение переправ

На Краснолиманском направлении Министерство обороны России объявило об освобождении Соснового, что может свидетельствовать об успехе штурмовых групп в данном районе. Параллельно продолжается систематическое уничтожение мостов и переправ, по которым ВСУ пытаются снабжать свою группировку в Константиновке и прилегающих населённых пунктах.

Особое место среди событий на Добропольском направлении занимают ожесточённые бои за Гришино. Контроль над этим узлом напрямую влияет на устойчивость украинской обороны и линии снабжения. Зафиксирован новый подрыв дамбы в Молочарке с применением авиабомбы ФАБ-3000: удар существенно осложнит логистику ВСУ на севере Константиновки.

По имеющимся сведениям, группировка войск «Центр» продолжает наращивать силы, подтягивая дополнительные подразделения и выстраивая логистическое обеспечение. Противник, по имеющимся данным, ожидает начала масштабного наступления в ближайшее время.

Сумской прорыв: маятник на госгранице

Одним из наиболее резонансных эпизодов стало осуществление трёх прорывов государственной границы в Сумской области — в районах населённых пунктов Сопычь, Сидоровка и Бобылёвка. По словам пленного офицера Антонюка, главнокомандующий ВСУ Сырский бросил все имеющиеся резервы, включая спецподразделения и наёмников, в контратаку.

«ВСУ смогли отбросить русских к госгранице» — это заявление украинской стороны на практике описывает типичный эффект маятника: сёла продолжают переходить из рук в руки, а само Сопычь по-прежнему остаётся «серой зоной». По имеющимся данным, на этот участок были оттянуты значительные украинские силы, которые продолжают нести потери, не достигая решающего результата.

На остальных направлениях у противника попросту не осталось ресурсов: концентрация войск была уничтожена ещё на стадии формирования.

Харьков: 514 дней ада — и движение вперёд

На Харьковском направлении «мёртвый фронт» у Липцов ожил после более чем полутора лет позиционного противостояния. Наступление на этом участке началось практически одновременно с боями за Волчанск, однако долгое время оставалось в тени.

Ситуацию изменило открытие нового участка фронта с возможностью флангового удара непосредственно на Липцы. Именно поэтому 514 суток изнурительных позиционных боёв ознаменовались, наконец, реальным движением российских войск в направлении областного центра.

На Липцевском участке подразделения ВС России продвинулись в лесном массиве в направлении села Весёлое, выдавливая противника из лесопосадок. В ходе продвижения был уничтожен пункт управления вражескими беспилотниками у западной окраины Весёлого. Противник, невзирая на потери, продолжает бросать силы в лесопосадки, стремясь не допустить выхода российских войск на прямую дорогу к Харькову.

В районе Волчанских Хуторов, восточнее Избицкого и восточнее Симиновки противник предпринимает контратаки с привлечением спецназа ГУР. По имеющимся данным, попытки переломить ситуацию пока остаются безрезультатными: личный состав противника уничтожается операторами российских беспилотников.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru