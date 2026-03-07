Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Сводка с фронтов СВО 7 марта: Спустя 514 дней ада ожил "мёртвый фронт". Откровение офицера - "ВСУ смогли отбросить русских к госгранице"

Сводка с фронтов СВО 7 марта: Спустя 514 дней ада ожил "мёртвый фронт". Откровение офицера - "ВСУ смогли отбросить русских к госгранице"

22:27, 07 мар 2026

Российские войска активизировались сразу на нескольких направлениях. На Харьковском участке после более чем полутора лет позиционных боёв началось движение на Липцы. Противник бросает спецназ в контратаки, однако ситуацию переломить не может.

После пятисот с лишним суток изнурительного позиционного противостояния один из наиболее застывших участков российско-украинского фронта внезапно пришёл в движение. 7 марта 2026 года поступают сообщения сразу о нескольких переломных моментах: «мёртвый фронт» у Липцов ожил, российские войска прорвались через государственную границу в Сумской области, а украинская сторона бросила спецназ и наёмников в попытке удержать инициативу.

Восток: противник уходит и окапывается

На Гуляйпольском направлении группировка войск «Восток» продолжает наступление в западном и северо-западном направлениях. По данным военных волонтёров канала «Два Майора», подразделения 36-й, 5-й и 35-й общевойсковых армий ведут штурмовые действия сразу с трёх направлений — в сторону Верхней Терсы и Воздвижевки.

Военный эксперт Константин Машовец фиксирует, что за последнюю неделю российская армия продвинулась в среднем на 1–1,5 километра западнее и юго-западнее Гуляйполя. Отдельные штурмовые группы уже зафиксированы западнее Зализнычного — населённого пункта, за который сейчас идут активные бои.

Украинские формирования при этом отказались от активных наступательных действий и перешли к укреплению позиций. По показаниям взятого в плен полковника ССО ВСУ Владимира Антонюка, противник сосредоточился на перегруппировке и выстраивании новой линии обороны в районах Александровки, Коломийцев и Великомихайловки. Попытки контратаковать на северном фланге группировки успехом не увенчались: 82-я и 92-я отдельные штурмовые бригады, а также 425-й отдельный штурмовой полк ВСУ понесли значительные потери, так и не добившись результата.

Полковник, тем не менее, предупреждает: дальнейшее продвижение российских сил без полной зачистки Терноватого — населённого пункта, оказавшегося в «серой зоне» после украинской контратаки, — чревато фланговым ударом с учётом существенного сосредоточения украинских сил на этом участке.

Центр: новые прорывы и уничтожение переправ

На Краснолиманском направлении Министерство обороны России объявило об освобождении Соснового, что может свидетельствовать об успехе штурмовых групп в данном районе. Параллельно продолжается систематическое уничтожение мостов и переправ, по которым ВСУ пытаются снабжать свою группировку в Константиновке и прилегающих населённых пунктах.

Особое место среди событий на Добропольском направлении занимают ожесточённые бои за Гришино. Контроль над этим узлом напрямую влияет на устойчивость украинской обороны и линии снабжения. Зафиксирован новый подрыв дамбы в Молочарке с применением авиабомбы ФАБ-3000: удар существенно осложнит логистику ВСУ на севере Константиновки.

По имеющимся сведениям, группировка войск «Центр» продолжает наращивать силы, подтягивая дополнительные подразделения и выстраивая логистическое обеспечение. Противник, по имеющимся данным, ожидает начала масштабного наступления в ближайшее время.

Сумской прорыв: маятник на госгранице

Одним из наиболее резонансных эпизодов стало осуществление трёх прорывов государственной границы в Сумской области — в районах населённых пунктов Сопычь, Сидоровка и Бобылёвка. По словам пленного офицера Антонюка, главнокомандующий ВСУ Сырский бросил все имеющиеся резервы, включая спецподразделения и наёмников, в контратаку.

«ВСУ смогли отбросить русских к госгранице» — это заявление украинской стороны на практике описывает типичный эффект маятника: сёла продолжают переходить из рук в руки, а само Сопычь по-прежнему остаётся «серой зоной». По имеющимся данным, на этот участок были оттянуты значительные украинские силы, которые продолжают нести потери, не достигая решающего результата.

На остальных направлениях у противника попросту не осталось ресурсов: концентрация войск была уничтожена ещё на стадии формирования.

Харьков: 514 дней ада — и движение вперёд

На Харьковском направлении «мёртвый фронт» у Липцов ожил после более чем полутора лет позиционного противостояния. Наступление на этом участке началось практически одновременно с боями за Волчанск, однако долгое время оставалось в тени.

Ситуацию изменило открытие нового участка фронта с возможностью флангового удара непосредственно на Липцы. Именно поэтому 514 суток изнурительных позиционных боёв ознаменовались, наконец, реальным движением российских войск в направлении областного центра.

На Липцевском участке подразделения ВС России продвинулись в лесном массиве в направлении села Весёлое, выдавливая противника из лесопосадок. В ходе продвижения был уничтожен пункт управления вражескими беспилотниками у западной окраины Весёлого. Противник, невзирая на потери, продолжает бросать силы в лесопосадки, стремясь не допустить выхода российских войск на прямую дорогу к Харькову.

В районе Волчанских Хуторов, восточнее Избицкого и восточнее Симиновки противник предпринимает контратаки с привлечением спецназа ГУР. По имеющимся данным, попытки переломить ситуацию пока остаются безрезультатными: личный состав противника уничтожается операторами российских беспилотников.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Жесточайший удар Путина за терроризм": Одесса отрезана от Чёрного моря. Румыния и Польша в ужасе. Уничтожен крупнейший НПЗ в Европе

Читайте также:

"Жесточайший удар Путина за терроризм": Одесса отрезана от Чёрного моря. Румыния и Польша в ужасе. Уничтожен крупнейший НПЗ в Европе
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Сводка с фронтов СВО 19 февраля: Украинский контрнаступ – Оборона распалась на "слоёный пирог". Что в Запорожье?
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 19 февраля: Украинский контрнаступ – Оборона распалась на "слоёный пирог". Что в Запорожье?
Сводка с фронтов СВО 1 февраля: Прорыв на Сумщине, красивые доклады и смертельная контратака "Востока"
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 1 февраля: Прорыв на Сумщине, красивые доклады и смертельная контратака "Востока"
ВСУ помогают русским брать Гуляйполе. Всплыла любопытные данные. Украинское командование не выдерживает
Россия/мир
ВСУ помогают русским брать Гуляйполе. Всплыла любопытные данные. Украинское командование не выдерживает
Сводка с фронтов СВО 16 декабря: Срочно! Личный состав убит. Мёртвый фронт вспыхнул за ночь. Морпехи "берут на абордаж" новый регион
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 16 декабря: Срочно! Личный состав убит. Мёртвый фронт вспыхнул за ночь. Морпехи "берут на абордаж" новый регион


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен