Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Защита? Чёрта с два": Медведев устроил "разнос" странам Персидского залива из-за баз США

"Защита? Чёрта с два": Медведев устроил "разнос" странам Персидского залива из-за баз США

22:30, 07 мар 2026

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал арабские монархии, разрешившие США разместить военные базы на своей территории. По его словам, вместо защиты они получили прямую угрозу безопасности — и события последних дней это подтвердили.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес государств Персидского залива, принявших на своей земле американские военные объекты. Об этом стало известно 7 марта 2026 года. По его словам, расчёт на американский «зонтик» безопасности оказался иллюзией: Вашингтон использует чужие территории исключительно в своих интересах, не обеспечивая реальной защиты союзников.

«Защита? Чёрта с два», — написал Медведев, призвав руководство региона заново оценить целесообразность присутствия иностранных военных на своей земле.

Поводом для заявления послужила резкая эскалация на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль провели совместную операцию против Ирана, в ходе которой погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции нанёс массированные удары по американским базам по всему региону. Под удар попала и штаб-квартира ЦРУ в Дубае. Один из беспилотников повредил аэропорт эмирата, обломки другого задели легендарный «Бурдж-аль-Араб» — в результате пожара в пятизвёздочном отеле пострадали четыре человека.

4 марта напряжённость возросла ещё больше: иранские военные атаковали коммуникационную инфраструктуру США сразу на семи объектах в пяти странах — Катаре, Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. Объединённые Арабские Эмираты ответили жёстко: МИД вызвал посла Ирана Резу Амери и вручил ноту протеста, квалифицировав удары как грубое нарушение государственного суверенитета. Эмираты закрыли посольство в Тегеране и отозвали своего дипломата.

Вашингтон начал переброску сил: на британскую базу Милденхолл без опознавательных знаков прибыли не менее девяти самолётов MC-130J. Два из них вылетели с базы Хёрлберт-Филд — центра Командования специальных операций ВВС США. Передвижения не отслеживались в открытых онлайн-сервисах.

Наблюдатели проводят параллели с 2003 годом: тогда вторжение в Ирак также начиналось с негласного проникновения агентов ЦРУ и подразделений спецназа в Курдистан, координации местных формирований и захвата ключевой инфраструктуры ещё до начала открытых боевых действий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сводка с фронтов СВО 7 марта: Спустя 514 дней ада ожил "мёртвый фронт". Откровение офицера - "ВСУ смогли отбросить русских к госгранице"

Читайте также:

Сводка с фронтов СВО 7 марта: Спустя 514 дней ада ожил "мёртвый фронт". Откровение офицера - "ВСУ смогли отбросить русских к госгранице"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Стало известно о цели визита зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Уфу
Политика в Башкирии
Стало известно о цели визита зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в Уфу
Медведев заявил, что изменения в ядерной доктрине позволят «остудить пыл» врагов России
Россия/мир
Медведев заявил, что изменения в ядерной доктрине позволят «остудить пыл» врагов России
«Пойдут ко дну»: Медведев прямо заявил, что Россия может нанести ракетный удар по Британии — так далеко он еще не заходил
Россия/мир
«Пойдут ко дну»: Медведев прямо заявил, что Россия может нанести ракетный удар по Британии — так далеко он еще не заходил
«Штаны свои снимут, но вернут все до копейки»: Медведев предложил Путину создать реестр ущерба РФ, нанесенного Киевом
Россия/мир
«Штаны свои снимут, но вернут все до копейки»: Медведев предложил Путину создать реестр ущерба РФ, нанесенного Киевом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен