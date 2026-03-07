22:30, 07 мар 2026

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал арабские монархии, разрешившие США разместить военные базы на своей территории. По его словам, вместо защиты они получили прямую угрозу безопасности — и события последних дней это подтвердили.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес государств Персидского залива, принявших на своей земле американские военные объекты. Об этом стало известно 7 марта 2026 года. По его словам, расчёт на американский «зонтик» безопасности оказался иллюзией: Вашингтон использует чужие территории исключительно в своих интересах, не обеспечивая реальной защиты союзников.

«Защита? Чёрта с два», — написал Медведев, призвав руководство региона заново оценить целесообразность присутствия иностранных военных на своей земле.

Поводом для заявления послужила резкая эскалация на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль провели совместную операцию против Ирана, в ходе которой погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции нанёс массированные удары по американским базам по всему региону. Под удар попала и штаб-квартира ЦРУ в Дубае. Один из беспилотников повредил аэропорт эмирата, обломки другого задели легендарный «Бурдж-аль-Араб» — в результате пожара в пятизвёздочном отеле пострадали четыре человека.

4 марта напряжённость возросла ещё больше: иранские военные атаковали коммуникационную инфраструктуру США сразу на семи объектах в пяти странах — Катаре, Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. Объединённые Арабские Эмираты ответили жёстко: МИД вызвал посла Ирана Резу Амери и вручил ноту протеста, квалифицировав удары как грубое нарушение государственного суверенитета. Эмираты закрыли посольство в Тегеране и отозвали своего дипломата.

Вашингтон начал переброску сил: на британскую базу Милденхолл без опознавательных знаков прибыли не менее девяти самолётов MC-130J. Два из них вылетели с базы Хёрлберт-Филд — центра Командования специальных операций ВВС США. Передвижения не отслеживались в открытых онлайн-сервисах.

Наблюдатели проводят параллели с 2003 годом: тогда вторжение в Ирак также начиналось с негласного проникновения агентов ЦРУ и подразделений спецназа в Курдистан, координации местных формирований и захвата ключевой инфраструктуры ещё до начала открытых боевых действий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru