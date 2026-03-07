Ветеран СВО не побоялся сказать правду депутатам в лицо: «Тыл должен быть прикрыт»

22:36, 07 мар 2026

Участники СВО потребовали от депутатов Госдумы создать работающую программу льготной ипотеки. Ветеран из Хабаровска, потерявший ногу на войне, лично высказал претензии парламентариям.

Роман Суфеев из Хабаровска вернулся с войны без ноги. Стоя на протезе перед депутатами Государственной думы, он произнёс фразу, которую сложно опровергнуть: «Своей ногой я не заслужил квартиру. У меня дома жильё стоит дороже, чем вилла в Таиланде». Это не монолог озлобленного человека — это констатация системного сбоя, который государство до сих пор не устранило, хотя спецоперация продолжается уже пятый год.

Воюют не за квартиры, но тыл должен быть прикрыт

На встрече с депутатами несколько участников боевых действий обратились к чиновникам с конкретной просьбой: запустить программу льготной ипотеки для бойцов СВО, которая будет функционировать в реальных условиях, а не на бумаге. Один из военных чётко обозначил позицию:

«Я говорю не про квартиру, не за неё воюю. Я здесь ради справедливости и будущего наших детей. Пока мы делаем свою работу на передовой — прошу прикрыть наш тыл, наши семьи».

Суть проблемы проста. Сегодня единственные «сквозные» льготные жилищные инструменты — это дальневосточная ипотека и ипотека в зоне проведения спецоперации. Классическая военная ипотека, рассчитанная на мирное время, предполагает накопление средств и выслугу лет — не менее двадцати. Для участника СВО, вернувшегося домой через год или два, этот механизм фактически недоступен. Военный блогер Алексей Живов, поднявший эту тему публично, сформулировал ёмко:

«Эту программу делали под мирное время, в реалиях СВО она устарела».

Бюрократические фильтры вместо поддержки

По словам Живова, военные не должны тратить силы на разгадывание схем получения жилья и прохождение бюрократических барьеров. Он обратился к депутатам с рядом конкретных предложений: предоставлять инвалидам СВО беспроцентные займы или частично — а в отдельных случаях полностью — погашать за них стоимость жилья. Кроме того, блогер предложил объединить жилищные меры поддержки с национальным проектом по демографии. Принципиальная позиция Живова: жильё для ветеранов должно быть частным и малоэтажным.

Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести ипотечную ставку два процента для многодетных семей и четыре процента для участников СВО, отслуживших не менее двух лет. Главный тезис: человек, вернувшийся с войны, не должен выбирать «подходящий регион», сравнивая, где льгота работает, а где нет, и тем более переезжать за тысячи километров ради более выгодных условий программы.

Вопросы без ответов

Однако даже предложение Ким порождает новые вопросы. Что делать с теми, кто отвоевал год и одиннадцать месяцев? Учитывается ли инвалидность отдельно от срока службы? Как быть с бывшими заключёнными, которые провели на передовой три года и более? На эти вопросы пока нет ответов.

Командир взвода на Харьковском направлении с позывным «Аякс» в комментарии оценил происходящее без дипломатии: «Думаю, что рассказы депутатов — обычный популизм. Говорят то, что хотят люди слышать. А по факту — ничего. Вот за ветеранские в размере МРОТ бились. В итоге — ничего». Офицер также указал на практическое препятствие: многие участники СВО имеют испорченную кредитную историю, и банки попросту откажут им в ипотеке вне зависимости от наличия льготной программы.

Пятый год — и только сейчас

Остаётся главный вопрос, который задают сами военные: почему о доступном жилье для участников боевых действий заговорили лишь на пятом году спецоперации? Сотни миллиардов рублей, изъятых у коррупционеров и обращённых в доход государства, так и не превратились в реальную поддержку для тех, кто воевал. Всё это время страна самостоятельно собирала средства на дроны, вязала носки и плела маскировочные сети, пока чиновники искали баланс между интересами банков, застройщиков и людей с протезами, стоящих перед парламентом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru