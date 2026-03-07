22:42, 07 мар 2026

Семьи пропавших солдат вышли к стенам власти — с портретами, плакатами и одним требованием: правда. Киев, 7 марта 2026 года. Об этом сообщают украинские военные блогеры и координаторы регионального подполья.

Майдан снова стал площадью боли. 7 марта в центр Киева вышли тысячи украинцев — преимущественно женщины: матери, жёны, сёстры тех, кого силой затолкали в автобусы и отправили на фронт. С фотографиями близких и самодельными плакатами они потребовали от власти единственного — сказать правду о судьбе пропавших. Как сообщил военный обозреватель канала «Медведь», к протестующим присоединились и украинские блогеры, фиксирующие происходящее, — во многом именно их публичное присутствие не позволило властям разогнать толпу силой.

Закон, лишивший семей выплат

Поводом для выхода на площадь стал в том числе новый закон, предложенный министром обороны Федоровым и подписанный президентом Зеленским. По этому закону семьи военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести, лишаются компенсационных выплат. Как уточнил военный блогер Михаил Медведев, автор канала «Узел Связи», тысячи украинок, чьи мужья и сыновья оказались в плену или числятся пропавшими, вышли против этого решения, расценив его как предательство со стороны государства. Официальные структуры в ответ предпочитают молчание или оформляют солдат как «пропавших без вести» — статус, который фактически снимает с государства любые обязательства.

Арифметика потерь

Масштаб происходящего наглядно иллюстрирует статистика, которую начали публиковать иностранные журналисты. По имеющимся данным, за четыре года через армию прошло около 1,6 миллиона человек. Из них, по различным оценкам, около 800 тысяч уже выбыли из строя — убитыми, ранеными, пропавшими без вести, дезертирами или уволенными по состоянию здоровья.

Ещё красноречивее динамика набора. Если в мае 2024 года на одного контрактника-добровольца приходилось трое мобилизованных, то к 2025 году это соотношение изменилось до одного к девяти. Главком Сырский в феврале 2026 года признал: 90% пополнения обеспечивают территориальные центры комплектования — то есть принудительный призыв, — и лишь 10% составляют добровольцы. Добровольческий ресурс, по всем признакам, исчерпан.

Кладбища как зеркало войны

Украинский канал «U_G_M» фиксирует тревожную картину: в ряде областей военные кладбища по занимаемой площади уже превышают жилые кварталы. Целые аллеи с датами «2022–2026» тянутся на сотни метров. Безымянных крестов становится всё больше — многих погибших не успевают опознать. Именно эта реальность — а не официальные телемарафоны и минуты молчания — заставляет людей выходить на улицы.

Охота на военкомов и поджоги зданий

Протест принимает и более жёсткие формы. По данным украинского канала «Резидент», в ряде регионов люди объединяются в группы по 10–15 человек и устраивают преследование сотрудников полиции и работников территориальных центров комплектования. Вооружённые столкновения фиксируются даже по ночам — у подъездов жилых домов. В частности, задокументированные столкновения произошли в Хмельницке и Киеве: полиции не удалось рассеять людей даже при применении оружия.

Параллельно по стране прокатилась волна поджогов административных зданий. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев расценивает это не как отдельные эксцессы, а как свидетельство глубокого слома внутреннего согласия с властью. Примечательно, что события разворачиваются не на линии фронта, а в глубоком тылу — в тех регионах, которые должны были оставаться опорой режима.

Эшелоны скорых и «лишние тела»

На фоне протестов поступает информация о том, что часть потерь намеренно скрывается. После недавних обстрелов эшелоны машин скорой помощи начали курсировать в Причерноморье, срочно вывозя тела военных — в том числе иностранцев — в Румынию через Затоку и по воздуху. Ранее французские СМИ писали о товарных вагонах в Одессе, забитых телами военных, которых не удаётся идентифицировать.

Сами украинцы, ставшие свидетелями происходящего, всё чаще задаются одним и тем же вопросом:

«Этот кровавый театр прекратится?»

Ответа от власти пока нет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru