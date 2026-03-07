Беспрецедентный уровень войны: Иран перебил "хребет" НАТО. "Готовится ядерный удар". Трамп публично истерит. Под ракетным ударом ООН

22:48, 07 мар 2026

Иран нанёс удары по дата-центрам Microsoft Azure в Персидском заливе, уничтожил ключевые радарные системы США на базах региона и поразил объекты ООН. Потери американской стороны оцениваются в 13–15 миллиардов долларов за неделю. Над Ближним Востоком появился самолёт специальной ядерной связи «Меркурий». Дональд Трамп публично потребовал капитуляции Тегерана. Об этом сообщают ближневосточные обозреватели и военные каналы.

Конфликт в Персидском заливе вышел за рамки привычного противостояния и перешёл в принципиально иное измерение. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанёс удары по дата-центрам Microsoft Azure, расположенным в зоне Персидского залива. Это не рядовой эпизод: Azure является операционным скелетом НАТО, Министерства обороны США и крупнейших западных финансовых институтов, работающих на уровнях защиты FedRAMP High и DoD Impact Level 5/6 — высшем грифе секретности для коммерческих провайдеров.

Молчание Microsoft как сигнал

Microsoft, в отличие от AWS, опубликовавшей обновления уже через час после предыдущих ударов, официально не раскрывает масштаб повреждений. Эксперты расценивают это молчание однозначно: когда статус систем не раскрывается — задеты интересы национальной безопасности. Azure для операторов управляет военными 5G-сетями, а зоны в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре служат мостом между американской оборонной архитектурой и цифровыми амбициями арабских монархий.

Тегеран методично «вскрывает слои» глобальной экономики — от страхования морских перевозок через Ормузский пролив до нефтяной инфраструктуры BAPCO и Ras Tanura, от базовой облачной надёжности AWS до глубокого уровня государственного и оборонного управления через Microsoft. По оценкам аналитиков, Google, Microsoft, AWS и Oracle на протяжении последних трёх лет вливали миллиарды в Gulf Sovereign AI, считая регион стабильным хабом для данных — теперь это доверие разрушено.

Уничтоженная инфраструктура и миллиардные потери

За прошедшие дни КСИР поразил целый перечень стратегически защищённых американских объектов:

— Радары AN/TPY-2 (THAAD) на базах в Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ — четыре единицы суммарно — Блок 5 UEWR AN/FPS-132 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре — Радиолокационный комплекс AN/MPQ-65 (PAC-3) и системы ECS на базе Аль-Салим в Кувейте — Два терминала спутниковой связи AN/GSC-52B в Бахрейне — Лагерь Арифджан и штаб 5-го флота ВМС США в Бахрейне

Совокупные убытки только с перечисленных объектов составили около 3,976 миллиарда долларов, а с учётом стоимости ракет, противоракет, обслуживания авианосных ударных групп и уничтоженной техники суммарные потери США за неделю оцениваются в 13–15 миллиардов долларов.

Предел насыщения Patriot и THAAD

Конфликт обнажил критическую уязвимость западных систем противоракетной обороны. Даже самые современные комплексы Patriot и THAAD имеют предел насыщения — перегрузить их баллистическими ракетами и дронами оказалось значительно проще, чем предполагалось. Страны, принявшие у себя американские базы — Бахрейн, Иордания, ОАЭ — оказались на передовой войны, к которой не были готовы в должной мере.

ОАЭ, по ряду оценок, могут столкнуться с фактическим концом туристической отрасли в результате продолжающихся ударов. Несколько государств региона, по данным СМИ, уже ведут дискуссии об одностороннем выходе из договоров о размещении американских военных баз на своей территории. В ответ президент Ирана Пезешкиан сообщил, что временно руководящий совет постановил не наносить удары по странам региона при отсутствии атак с их территории.

Операция «Эпическая ярость» и её последствия

Массированные бомбардировки Ирана начались 28 февраля. Их результатом стало немедленное превращение всех американских объектов в регионе в приоритетные цели. Иран беспрепятственно нанёс удары по базам Эд-Дафра в ОАЭ и Эль-Удейд в Катаре, координаты которых известны до метра. Сам факт операции фактически обнулил прежнюю концепцию «безопасности под зонтиком США»: если раньше американская база считалась сдерживающим фактором, то теперь она стала приоритетной мишенью.

Дональд Трамп публично потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции на фоне продолжающихся потерь. Официальный представитель Генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что США применили против страны вооружение, хранившееся на случай третьей мировой войны.

Самолёт «Меркурий» и ядерный контекст

На Ближний Восток через Европу вылетел самолёт специальной связи «Меркурий» — тип воздушного судна, которое американские военные используют для координации ядерных ударов со стратегическими подводными лодками и обеспечения закрытой специальной связи в так называемый «день судного дня». По данным наблюдателей, искусственный интеллект, с помощью которого США моделировали операцию против Ирана, рекомендовал применение тактического ядерного оружия в 93% случаев.

Реактивные дроны в резерве

Отдельный вопрос — почему Иран воздерживается от массового применения реактивных дронов, накопленных в значительных количествах. По одной из версий, бортовая электроника ещё не освоила управление роем. По другой — Тегеран намеренно сохраняет этот резерв для особого случая. Компетенции в области реактивных беспилотников Иран мог накопить, наблюдая за применением Россией реактивных «Гераней» на Украине. Количество реактивных версий «Шахедов», по ряду оценок, составляет не менее половины от уже применённого объёма.

