22:01, 08 мар 2026

В Краснодарском крае горит нефтебаза, Белгород снова под обстрелом, а российские войска продвигаются сразу на нескольких направлениях. Тем временем украинские силы могут столкнуться с острой нехваткой ракет для зенитных комплексов Patriot — об этом свидетельствуют данные из открытых источников.

Восьмое марта на линии боевого соприкосновения и в российских регионах выдалось неспокойным. Пока российская армия планомерно давит противника на нескольких фронтах, украинские дроны добрались до Краснодарского края и в очередной раз атаковали Белгород. Картину дня дополняет тревожная для Киева статистика расхода зенитных ракет.

Добропольское направление: 150-я дивизия в деле

На Добропольском направлении российские войска продолжают наступательные действия. Бойцы 150-й мотострелковой дивизии уничтожают живую силу противника, его позиции, технику, блиндажи и пункты управления беспилотниками. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Темп продвижения сохраняется, противник несёт потери в личном составе и снаряжении.

Белгород и Армавир: удары по гражданской инфраструктуре

Ночью украинские силы вновь обстреляли Белгород и Белгородскую область. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры — в результате часть жителей осталась без света, воды и тепла. Пострадавших среди людей нет. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все аварийные службы работают на местах, а полный масштаб разрушений будет оценён с наступлением светлого времени суток.

Одновременно украинский дрон достиг Армавира в Краснодарском крае и поразил нефтебазу. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пожар локализован на площади 700 квадратных метров. К тушению привлечены 120 человек и 38 единиц специализированной техники, в том числе подразделения МЧС России. На момент подготовки материала огонь полностью не ликвидирован.

Гуляйполе и Харьков: наступление продолжается

На Гуляйпольском направлении российские подразделения ведут штурм Воздвижевки сразу с трёх сторон и фиксируют продвижение севернее Верхней Терсы. Российская авиация наносит высокоточные удары по позициям противника в районах Гуляйпольского и Чаривного. Интенсивность ответного огня со стороны ВСУ заметно снизилась — предположительно, противник пытается накопить резервы, однако попытки ротации пресекаются ударами по живой силе в момент смены.

На Харьковском фронте российские войска продвигаются в направлении Верхней Писаревки. В районе Волчанских Хуторов украинские силы оказывают активное сопротивление, стремясь перехватить инициативу, однако без результата. На Липцевском участке зафиксировано продвижение в сторону села Веселое. В приграничной зоне Сумской области противник перешёл к глубокой обороне и спешно возводит новые укрепления южнее Корчаковки и Новой Сечи.

Запорожье: контратака захлебнулась

На стыке Запорожской и Днепропетровской областей украинские силы предприняли попытку контрнаступления, которая не принесла им сколько-нибудь ощутимых результатов. Telegram-канал «Два майора» фиксирует: ситуация на Запорожском фронте остаётся без значимых изменений, идут тяжёлые бои. Обе стороны активно применяют беспилотники, что делает передвижение любой техники крайне рискованным. На Херсонском направлении ВСУ наносят десятки ударов в сутки через Днепр, в том числе по мирным сёлам.

Ракетный дефицит: Patriot на исходе

Отдельного внимания заслуживает ситуация с запасами зенитных ракет у украинской стороны. По данным telegram-канала «Пионер запаса», со ссылкой на открытые источники, с января по март 2026 года Украина израсходовала порядка 700 ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot. Официальная украинская статистика существенно расходится с этими цифрами: украинские СМИ называют цифру в 130 ракет за начало 2026 года и около 396 единиц — суммарно с 2023 года.

Для понимания масштаба: в ходе эскалации на Ближнем Востоке США и Израиль за первые сутки отражения иранских атак израсходовали около 800 ракет аналогичного класса. При этом годовой объём производства таких боеприпасов составляет, по открытым данным, около 600 единиц. Процесс их изготовления длителен и крайне дорогостоящ, что делает восполнение запасов задачей, требующей значительного времени.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru