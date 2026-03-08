Над Трампом висела реальная угроза. Вот почему он напал на Иран "заранее": "Не стал дожидаться"

22:06, 08 мар 2026

Политолог Иван Пятибратов объяснил, что заставило Белый дом начать военную операцию против Тегерана раньше срока — и при чём здесь американские демократы.

Соединённые Штаты нанесли удары по Ирану, не дожидаясь завершения дипломатических переговоров. По мнению политолога, доцента Финансового университета при Правительстве России Ивана Пятибратова, высказанному в эфире программы «Мы в курсе» на канале Царьград, одной из ключевых причин стало стремление президента Дональда Трампа опередить внутриполитических оппонентов — демократов, которые открыто заявляли о намерении заблокировать любую военную операцию против Тегерана.

Фактор демократов

По версии эксперта, именно угроза законодательного ограничения президентских полномочий подтолкнула Трампа к действию. Демократы в Конгрессе публично предупреждали, что сделают всё возможное, чтобы не допустить начала военной кампании. Президент, по всей видимости, принял решение начать операцию прежде, чем противникам удастся создать правовые барьеры.

— Он не стал дожидаться, когда им удастся помешать, и начал её заранее. Поэтому прогнозировать, будут ли ограничены права Трампа, успеет ли он нанести нужный ему объём ущерба Ирану, пока что прямо тяжело, — заявил Пятибратов.

До начала боевых действий поступали разноречивые сигналы: с одной стороны, Трамп демонстрировал готовность к диалогу, с другой — иранская сторона то подтверждала, то опровергала возможность переговоров. Туман войны, по словам аналитика, существенно затруднял оценку реального положения дел.

Цель — дестабилизация

Эксперт также обозначил стратегическую логику операции. По его словам, уничтожение бывшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, если оно действительно состоялось, преследует цель обезглавить иранские элиты. США рассчитывают таким образом дестабилизировать исламскую республику и нанести ей ущерб не только инфраструктурный, но и политический.

При этом Пятибратов подчеркнул: вне зависимости от того, перейдут ли стороны к переговорам или нет, Вашингтон не прекратит давление на Тегеран. Причина — в фундаментальном противоречии: Иран остаётся последовательным соперником Израиля в регионе, а США неизменно поддерживают Тель-Авив, называя его единственной демократией на Ближнем Востоке.

Дополнительной переменной остаётся позиция арабского мира: включатся ли государства региона в конфликт на стороне США или предпочтут остаться в стороне — этот вопрос пока открыт.

«Лютый фальстарт»

Иную оценку произошедшему дал депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Выступая в эфире «Первого русского», он обратил внимание на хронологию событий 28 февраля: незадолго до начала ударов МИД Омана сообщил, что Иран готов отказаться от обогащённого урана, а соответствующая сделка могла быть заключена в течение суток. Израиль, по словам депутата, немедленно сорвал потенциальные договорённости, начав атаку. Трамп объявил о начале военных действий лишь спустя час, тогда как фактическое участие американских военных в конфликте началось значительно позже.

— То есть американцев втравили в эту войну. Нетаньяху это было необходимо по внутриполитическим обстоятельствам. Но для Трампа это лютый фальстарт, — заявил Делягин.

По его мнению, операция была бы куда выгоднее политически, если бы её приурочили к 4 июля — 250-летию независимости США. В таком формате военные успехи могли бы обеспечить республиканцам позитивный эффект накануне выборов в Конгресс. Однако в нынешнем виде, по словам депутата, даже гипотетическая «победа» к моменту голосования рискует потерять всякое электоральное значение или обернуться против самих же её авторов.

Делягин также отметил, что расчёт на внутреннее восстание против власти аятолл не оправдался: Иран, напротив, консолидировался вокруг существующего руководства. Признаков сепаратизма, которые можно было бы наблюдать извне, ни в одном из регионов страны не зафиксировано.

