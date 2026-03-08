У США новый план против Ирана: Американцы готовят нападение на ключевой остров. Спецназ уже ждёт команду

22:10, 08 мар 2026

Американская администрация обсуждает возможность взятия под контроль стратегического иранского острова Харк в Персидском заливе, а также отправку спецназа для обеспечения доступа к запасам высокообогащённого урана. ОАЭ тем временем опровергли сообщения о своей причастности к удару по иранскому опреснительному заводу.

Администрация президента США рассматривает возможность установления контроля над островом Харк в Персидском заливе — ключевым нефтяным терминалом Ирана, через который проходит около 90% всего иранского экспорта сырой нефти. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Спецназ и уран

Четыре источника Axios раскрыли подробности переговоров между США и Израилем: стороны обсуждали возможность направления подразделений специального назначения на территорию Ирана с целью получения контроля над запасами высокообогащённого урана. По данным издания, подобная операция потребует физического присутствия американских либо израильских военных в стране — им предстоит действовать в условиях разветвлённой сети глубоко укреплённых подземных объектов.

Военные операции США и Израиля против Ирана ведутся с 28 февраля. В первый день эскалации в результате ударов погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных чиновников. Президент США Дональд Трамп обозначил официальным поводом для начала операции предполагаемую разработку Тегераном ядерного оружия. Однако 3 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не располагает доказательствами создания Ираном ядерного оружия.

ОАЭ отрицают причастность к удару

Параллельно развернулся дипломатический эпизод вокруг предполагаемой роли Объединённых Арабских Эмиратов в военных действиях. Израильское издание Ynet и журналист телеканала Kan 11 Итай Блюменталь сообщили, что ОАЭ якобы впервые нанесли удар по иранскому опреснительному комплексу. Эмираты эту информацию категорически опровергли.

Председатель федерального национального совета ОАЭ по вопросам обороны, внутренних дел и иностранных дел Али Аль-Нуайми назвал публикации фейком и написал об этом в соцсети X. По его словам, страна никогда не отождествляет иранский народ с иранским режимом, считая народ главной жертвой проводимой политики.

Анонимный источник в ОАЭ, опрошенный The Times of Israel, добавил, что эмираты категорически отрицают распространяемые сведения. Собеседник издания также указал на недопустимость ситуации, при которой израильские официальные лица делают заявления от имени ОАЭ или распространяют сведения о намерениях страны. Эмираты, в свою очередь, придерживаются принципа не комментировать действия и намерения других государств и рассчитывают на аналогичное поведение со стороны своих партнёров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru