Образ миротворца рухнул. Штаты в шоке от решения Трампа по Ирану

Американские аналитики и издания фиксируют разрыв между предвыборной риторикой президента США и его реальными действиями на Ближнем Востоке. The Hill утверждает: решения Трампа продиктованы не стратегией, а инстинктами и личными амбициями.

С 28 февраля 2026 года США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая столицу — Тегеран. Есть сведения о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ракетными атаками по израильской территории и американским военным базам в регионе. Официальное объяснение Вашингтона и Тель-Авива — превентивный удар в связи с угрозой со стороны иранской ядерной программы. Однако в последующих заявлениях обе стороны уже открыто обозначили цель: смена власти в Тегеране.

Образ разрушен

Американское издание The Hill обращает внимание на очевидное противоречие: Дональд Трамп, позиционировавший себя как политик, способный остановить «вечные войны», фактически инициировал новый масштабный военный конфликт. Тот самый Трамп, который публично претендовал на Нобелевскую премию мира, теперь оказался в роли архитектора прямой конфронтации с Ираном. По оценке авторов издания, никакой последовательной стратегии за этими действиями не просматривается — скорее импульсивные решения, подкреплённые личными амбициями.

За одну неделю окружение американского президента сформулировало сразу несколько обоснований для начала военных действий: предполагаемая подготовка Ираном первого удара, приближение страны к созданию ядерного оружия, а также тезис о необходимости свержения «террористического» режима в Тегеране. Смена аргументов в столь короткий срок лишь усилила скептицизм наблюдателей.

Стратегии выхода нет

Ключевой проблемой аналитики называют отсутствие чётко сформулированных целей операции. Без них невозможно выстроить и стратегию выхода из конфликта. Это, по мнению The Hill, принципиально отличает нынешнюю ситуацию от тех случаев, когда военное вмешательство сопровождалось хотя бы декларативной дорожной картой.

Особого внимания заслуживает допущение Трампом возможности сухопутной операции против Ирана. Инсайдеры расценили этот сигнал как один из наиболее резонансных за всё время кризиса. Даже если подобные заявления частично являются инструментом давления, их появление в публичном пространстве фиксирует стратегический сдвиг — и обозначает сценарий, к которому американская сторона объективно не демонстрирует достаточной готовности.

Афганский прецедент

Аналитики проводят прямую параллель с афганским кризисом времён администрации Джо Байдена. Рост потерь среди американских военнослужащих неизбежно конвертируется в электоральные проблемы. Оппозиция в Конгрессе получит весомые аргументы против президента, а общественное давление с требованием вывода войск будет нарастать. На фоне приближающихся выборов в Конгресс подобная динамика способна существенно ослабить позиции Белого дома.

Недостаточная подготовка, недооценка масштабов противостояния и игнорирование региональной специфики, по оценкам экспертов, грозят затяжной кампанией с тяжёлыми политическими последствиями. Расширение конфликта рискует одновременно подорвать внутренние позиции Трампа и усилить геополитических оппонентов Соединённых Штатов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru