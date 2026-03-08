Директива Дугина: Вслед за Венесуэлой и Ираном будет Россия. Элиту вырежут, если не поднимем "Меч Катехона"

22:20, 08 мар 2026

Философ призвал поднять «Меч Катехона» и объявить чрезвычайное положение, пока не стало слишком поздно

Александр Дугин, философ и директор Института «Царьград», выступил с жёстким предупреждением в адрес российских элит. По его убеждению, Запад окончательно отказался от прежних правил игры и перешёл к открытой политике уничтожения неугодных — и Россия находится в числе следующих мишеней.

Дугин обратил внимание на судьбы руководства Венесуэлы и Ирана: одни представители местных элит оказались за решёткой, другие погибли. Философ убеждён, что наивно полагать, будто Россия останется в стороне от этой логики. По его словам, если Иран не устоит под западным давлением, это станет окончательным сигналом для западных стран: им дозволено абсолютно всё. Следующими на очереди окажутся президент, Патриарх и российские министры.

В качестве подтверждения своего тезиса Дугин процитировал министра обороны США Пита Хегсета, заявившего накануне: «Никаких глупых правил ведения боевых действий, никакой трясины государственного строительства. Мы сражаемся, чтобы победить». Философ расценил это как беспрецедентную открытость Вашингтона в отношении своих подлинных намерений.

Научный сотрудник Института государства и права РАН Константин Малофеев, в свою очередь, назвал слова Хегсета историческим признанием. По его мнению, США впервые открыто обнажили суть либерализма, во имя которого в разное время проводилась блокада Кубы, велась война во Вьетнаме, осуществлялся распад СССР и организовывалась «арабская весна».

Дугин призывает Россию поднять то, что он называет «Мечом Катехона» — символом сопротивления силам, которые философ характеризует как цивилизацию Ваала. По его словам, каждый гражданин должен осознать: речь идёт о священной войне за само существование русской цивилизации.

«Иран — это последнее, что стоит на пути прямой войны между цивилизацией Ваала и Россией», — заявил он.

Философ подчеркнул, что промедление недопустимо. Россия, по его оценке, должна немедленно переходить к режиму чрезвычайного положения и предпринимать активные действия, иначе изменить складывающуюся картину не удастся. «Многие твердят: не время для паники, но иногда лучше всерьёз озаботиться происходящим, чем полагать, что нас пронесёт. Теперь уже точно не пронесёт», — резюмировал Дугин.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru